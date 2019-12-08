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紐時：逾200香港示威者憂不獲公平審訊而潛逃台灣

2019-12-08 23:38聯合報 記者賴錦宏／即時報導

香港反送中風波持續，並有六千多人被捕。據美國《紐約時報》報導指出，不少示威者因擔心當局秋後算賬，以及未能獲得公平審訊，決定到台灣暫避。目前已有逾200名香港示威者潛逃到台灣。

報導指出，部份示威者因為擔心未能獲得公平審訊或在拘留中會被虐待，而選擇離開香港，亦有人在受傷後，由於擔心警方會在醫院進行搜捕，因此決定到台灣求醫，目前已有逾200名香港示威者潛逃到台灣。報道又指，前線示威者因看到兩名朋友被捕後，向一個專門幫人偷渡到台灣的網上組織求助。數小時後，3人便登上飛機抵達台灣。其中一人指，「我們正逃避法律，沒有太多時間弄清楚發生了甚麼事。」

報導亦指出，其中一名女示威者曾兩次被捕，若最終被判刑，至少要入獄10年，因此決定潛逃到台灣。另外，有示威者由於被沒收護照，只能向漁民繳付每人一萬美元（約7.8萬港元）坐船偷渡台灣。一個組織會秘密為示威者安排安全屋及逃走路線，亦有熱心人士捐款贊助機票。

一名為被捕示威者辯護的律師Chris Ng表示，有示威者知道擲一塊磚，便可能會判囚10年，並指「他們對香港司法制度已失去信心」。而54歲的台北牧師黃春生擔任聯絡人，與香港方面協調示威者的出行計劃，他則開玩笑地指，「已習慣了突然出現的信眾」。他又指，自己在台灣擔任牧師22年，但從未見過如此大規模的逃亡行動。

據悉，示威者通過常規渠道到達台灣後，台灣政府會向他們發放每月簽證，多數可續簽。然而，其中一名台灣律師表示，現時尚未有任何政治庇護申請獲得批准。

據《紐時》報導指出，不少示威者因擔心當局秋後算賬，以及未能獲得公平審訊，決定到台...
據《紐時》報導指出，不少示威者因擔心當局秋後算賬，以及未能獲得公平審訊，決定到台灣暫避。目前已有逾200名香港示威者潛逃到台灣。（NOW新聞台截取畫面）
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香港偷渡紐約時報

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