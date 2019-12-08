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港府：遊行顯示享有示威自由 冀深層次對話尋出路

2019-12-08 22:07聯合報 記者賴錦宏／即時報導

民陣今日發起「國際人權日」大遊行，主辧單位晚上宣布共有80萬人參與，民陣召集人岑子杰呼籲特首林鄭月娥把握時間，並聆聽訴求，成立貨真價實的獨立調查委員會。港府發言人晚上回應時表示，今日的遊行，以及過去5年在香港舉行的5萬次公眾集會和遊行，正顯示市民享有和平集會、遊行、示威和言論自由。

據星島網，港府發言人指出，今日的遊行獲警方發出不反對通知書，有大批市民參與，過程大致和平有序。香港市民的言論、新聞、出版、結社、集會、遊行和示威自由，受《基本法》、《香港人權法案條例》及其他法律的充分保障，《公民權利和政治權利國際公約》適用於香港的有關規定亦繼續有效。今天的遊行，以及過去5年在香港舉行的5萬次公眾集會和遊行，正顯示市民享有和平集會、遊行、示威和言論自由。

發言人指出，在今日遊行期間，仍有暴力及違法行為出現，特別是有人針對終審法院及高等法院進行破壞及縱火。在一個法治社會，所有人都必須尊重法院、法官及其裁決。任何人對司法機構作出攻擊或汙衊，都會對香港法治造成極大傷害，全社會都不會接受，特區政府對此予以最強烈的譴責。此外，遊行期間有人堵路及破壞商鋪和銀行，對和平遊行的市民構成危險。

發言人還說，今日有遊行人士提出針對警方的指控，並強調警方有責任維持公共安全及秩序。當遊行示威活動一如今日的遊行般是大致和平有序時，警方無須使用武力；但當出現任何違法行為，警方必須採取適當行動，包括使用適當的武力應對及制止暴力行為。警方在使用武力和作出拘捕時，均須依法、按現場需要及適當地進行，亦要符合警隊內部指引。

香港特區政府不容許警務人員作出違法或違紀的行為，任何人士就警方行動有不滿意的地方，可按既定程序作出投訴。特區政府期望與全社會共同努力遏止暴力、捍衞法治、重建社會秩序，並透過對話為香港的深層次問題尋找出路，並呼籲在遊行後仍在聚集的人士盡快和平散去。

岑子杰晚上九時宣布遊行結束，呼籲示威人士返回人行道，並盡快散去。（美聯社）
岑子杰晚上九時宣布遊行結束，呼籲示威人士返回人行道，並盡快散去。（美聯社）
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香港人權林鄭月娥

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