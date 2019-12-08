港警方籲遊行抵終點後盡快離開　譴責終院高院遭縱火

香港警察公共關係科警司劉肇邦今晚表示，部分遊行人士經過遊行終點遮打道行人專用區後，沒有跟隨主辦單位指示離開，但在遮打道和畢打街附近與警方對峙。

據香港電台報導，警方呼籲遊行民眾到達終點後，應該聽從指示盡快離開，不要參與違法行為，因為在遊行終點參與違法行為，會影響自身安全和其他參與遊行人士。

另外，警方嚴厲譴責晚上有人在金鐘高等法院和中環終審法院縱火，強調法治是重要的核心價值觀，對制度有任何不滿都不能這樣表達意見。

另據星島網，香港民陣今午發起「12.8國際人權日」遊行，下午6時許，金鐘及中環的高等法院及終審法院先後遭人縱火。香港律政司發表聲明，指縱火屬嚴重罪行，一經定罪，可被判終身監禁。

聲明指出，香港特區政府絕不姑息任何違法暴力行為，今（12月8日）在終審法院和高等法院外的縱火，除擾亂社會安寧外，更對香港作為法治之都的良好聲譽造成損害。縱火屬嚴重罪行，威脅社會大眾的生命財產，一經定罪，可被判終身監禁，任何人都不應以身試法。

律政司呼籲社會人士尊重法治，特區政府絕不容忍任何破壞司法機構或損害法治的行為。