美參議員致函國際奧委會 促北京冬奧提前執行人權新標準

魯比歐（Marco Rubio）等十位美國聯邦參議員，日前致函國際奧委會，敦促國際奧委會提前實施2020奧運議程，讓北京執行2022冬奧奧運主辦城市合約的新規定。2020奧運議程要求主辦城市執行國際人權保護的新準則和新標準，這些標準原定2024年開始執行。

美國之音報導，十位美國聯邦參議員提出明年1月1日開始執行國際奧委會2014年12月通過的2020奧運議程以及有關的主辦城市合約規定。十位參議員在信中指出，「根據2020奧運議程要求修訂的主辦城市合約（Host City Contract）正確包含了主辦城市對人權的尊重」，「這些經過修訂的主辦城市合約規定包含對人權和勞動相關的保護，同時保證所有人權侵犯、欺詐或腐敗行徑都將依據可行的國際協議和法規進行處理」。

報導指出，信函說，中國在2015年簽署了2022主辦城市合約，也執行一些與人權無關的主辦城市新要求，但未能徹底執行。十位聯邦參議員因此要求國際奧委會在2020年1月1日開始執行2020奧運議程規定的主辦城市合約要求，讓2022北京冬奧明年就開始執行人權保護的新標準。