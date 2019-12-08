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美參議員致函國際奧委會 促北京冬奧提前執行人權新標準

2019-12-08 14:39世界日報 中國新聞組／北京8日電

魯比歐（Marco Rubio）等十位美國聯邦參議員，日前致函國際奧委會，敦促國際奧委會提前實施2020奧運議程，讓北京執行2022冬奧奧運主辦城市合約的新規定。2020奧運議程要求主辦城市執行國際人權保護的新準則和新標準，這些標準原定2024年開始執行。

美國之音報導，十位美國聯邦參議員提出明年1月1日開始執行國際奧委會2014年12月通過的2020奧運議程以及有關的主辦城市合約規定。十位參議員在信中指出，「根據2020奧運議程要求修訂的主辦城市合約（Host City Contract）正確包含了主辦城市對人權的尊重」，「這些經過修訂的主辦城市合約規定包含對人權和勞動相關的保護，同時保證所有人權侵犯、欺詐或腐敗行徑都將依據可行的國際協議和法規進行處理」。

報導指出，信函說，中國在2015年簽署了2022主辦城市合約，也執行一些與人權無關的主辦城市新要求，但未能徹底執行。十位聯邦參議員因此要求國際奧委會在2020年1月1日開始執行2020奧運議程規定的主辦城市合約要求，讓2022北京冬奧明年就開始執行人權保護的新標準。

信中說，「我們對中國在沒有恰當指引或要求的情況下就主辦2022年冬奧會感到極為擔憂，因為中國充滿對言論自由的暴力鎮壓、國家壓迫和對人權的侵害」。 並稱紐約時報和國際調查記者同盟最近公布的中國內部文件就是中國壓制人權的最新例證。

北京正緊鑼密鼓籌辦2022冬季奧運。 歐新社
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