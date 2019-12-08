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同時發射火箭和飛彈！陸新型PCL191多管火箭炮威脅台海

2019-12-08 11:57聯合報 編譯季晶晶／即時報導

南華早報引述軍事雜誌《現代船艦》報導，在中共建政70周年閱兵時首次公開出現的多管火箭炮，被辨認出是能同時發射火箭和彈道飛彈的最先進武器，對台灣海峽造成威脅。

和其他武器系統展示時會在側邊標出名稱不同，新多管火箭系統PCL191幾乎以完全匿名的方式，跟在重型卡車後面轟隆開過北京大街。央視評論員只簡單形容這是「具精確打擊能力的自走火箭發射砲」。

《現代船艦》進一步說明，這個模組式的火箭系統可以搭載八枚370公釐火箭--射程各達350公里--或者兩枚750公釐火龍480型戰術彈道飛彈--射程最高可達500公里。

儘管不清楚中國大陸目前擁有的PCL191數量，但人民解放軍報報導，有一個多管火箭營與第72集團軍一起駐在浙江省湖州市。

駐東部沿海的第72集團軍是東部戰區轄下三大集團軍之一，在戰備、軍力和裝備方有優先地位。

根據匿名軍方消息來源，第二個PCL191多管火箭營駐紮在湖洲南方的福建廈門，中國大陸全區最靠近台灣的地點。

台灣海峽平均寬度約180公里。

台海兩岸關係自總統蔡英文2016年上台以來持續下墜。北京一直未放棄使用武力統一台灣。

一名72集團軍砲兵營士官長10月接受央視採訪時表示，新型火箭發射系統的射程是過去的「七倍」。他說，「新一代多管火箭發射系統已延長射程，能涵蓋我們想要打擊的每個地方」。

曾任解放軍第二砲兵部隊教官的香港鳯凰電視台軍事評論員宋忠平說，中國科學家很努力提升解放軍多管火箭發射系統的射程和打擊力。

他說：「中國多管火箭發射系統技術與美國產品不相上下。科學家已改進運載發射器的卡車砲座、爆燃和其他技術以延長射程，並改善精準打擊能力。」

根據中國軍事雜誌《兵工科技》，PCL191由45噸重卡車運載，操作僅需3人。中國飛彈和火箭的導航定位仰賴自行研發的北斗衛星系統，相當於美國的全球定位系統（GPS）。

在10月1日中共建政70周年閱兵時公開亮相的多管火箭炮。美聯社
在10月1日中共建政70周年閱兵時公開亮相的多管火箭炮。美聯社
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火箭彈道飛彈解放軍

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