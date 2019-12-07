福地香港罕見有感地震 港人更懼政治大地震

香港人擔心地震有道理，看香港樓有多高、樓群有多密集就知道。圖／世界日報提供 分享 facebook

香港人以前特別有愛心，別的地方地震了，香港好多團體都會發動捐款。但香港人沒有料到香港也會有地震，於是有報紙在標題後面加了一個驚嘆號，坊間也有了各種議論、還有各類地運時運的卜言。

香港真的地震了，香港天文台5日公布，當天中午12時22分於長洲島附近發生一次規模1.4地震，地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III度，震央位於香港天文台之西南約16公里。

住在地震帶的人聽到這種地震，會笑笑就算，因其所謂的「室內有感」，也就是小貨車駛過的那種感覺。但香港天文台說接獲超過十名市民報告，表示感到地震。而在長洲島上，有人說中午時分聽到一聲巨響，同時感到樓房震動。長洲山頂道一所民居外的圍牆倒塌，有人說因地震，有人說那牆早就要倒了。

香港人擔心地震有道理，看香港樓有多高、樓群有多密集就知道。但過去的說法，都是香港不會地震，因專家說香港位於歐亞板塊上，雖非傳統地震活躍帶的板塊邊緣，但只是那種「有感地震」而已。香港天文台40年前設立「短周期地震站網」，至今共錄得77次有感地震，其中8次於香港境內發生。

在各種各樣的傳說中，有人翻出巴西預言家朱瑟里諾的香港大地震預言。這位預言家曾準確預言張國榮離世，他2014年到香港，預言香港今年5月23日可能發生規模7地震，又去信特首林鄭月娥，要她早作安排。當時香港天文台指有關預言毫無科學根據。

後來大家看到，5月香港沒有大地震，只在12月這麼小震了一下。那香港福地說，也受到質疑，說那位預言家預測的是另類地震，因為5月之後，6月迄今，香港遭逢了百年未見的政治大地震，前兩天還有人說到現在不敢上床睡覺，有人說不願看電視新聞。