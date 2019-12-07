港人大灣區看樓飆增 傳「光頭Sir」珠海置產

港人大灣區看樓人數增加。 香港中國通訊社 分享 facebook

反修例風波持續，加上香港樓價仍高企，有市場調查研究發現，曾到訪大灣區二線城市的中產人數增加，當中9%人更有看樓，比例大升，其中包括「光頭劉Sir」劉澤基，傳已在珠海置產。

上月特首林鄭月娥在出席粵港澳大灣區建設小組會議後，公布新推16項惠港新措施。其中最矚目的，就是豁免港人在大灣區9個城市置業時的限制，有意移居內地城市的港人數量急增。

綜合媒體報導，深圳仍為港人移居的首選城市，尼爾森（香港）消費者研究總監黃文慧表示，中美貿易戰、英國脫歐前景不明朗、本地社會事件等，令中產人士的投資取態變得保守，加上香港樓市未見降溫，不少人退而考慮到大灣區置業及投資。

而移居內地人士的年齡層亦出現變化，以往移居人士普遍希望退休養老，現在移居內地的人士則有年輕化趨勢。

另據明報報導，舉長槍指向市民而在內地被封為英雄的「光頭劉Sir」劉澤基，曾說會將小孩送去大灣區讀書，也透露曾經同太太去深圳、珠海、中山等城市看樓。最近有消息在新浪微博流傳，他已分別在中山區及珠海區置業。有內地中介透露，「光頭劉Sir」已在珠海龍光玖龍璽購入單位；根據資料，該建案最貴一個單位約1000萬元人民幣（約1100萬港元）。