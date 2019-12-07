美媒：北京祭網路「大炮」 試圖癱瘓香港連登論壇

連登討論區（LKHKG）是香港「反送中」運動示威者藉以協調和動員的平台。據報導，北京最近對連登祭出新一輪攻勢，以強大的網路武器「大炮」試圖攻擊癱瘓這個論壇。

美國之音引述美國AT&T Alien 實驗室安全研究員說，中國當前發起的這輪「大炮」攻擊始於11月25日，目的是讓連登癱瘓下線。

中國使用的「大炮」攻擊最早於2015年引起西方研究人員的注意。這種國家營運的網路武器，可在外國網路流量流向中國網站時進行攔截，注入惡意代碼，再依照北京的意圖，重新定向目標網站，進而衝垮目標網站的運作。

不過，安全研究人員的報告也指出，目前看來，北京利用這種作法來達到目的的機率不大，部分原因是連登擁有緩解「分散式阻斷服務攻擊」（DDoS）的強大手段；此外，這些惡意代碼本身也有漏洞。

儘管如此，研究人員說，類似大炮這樣具有潛在威力的攻擊工具被更加頻繁地使用，還是令人感到不安。

這並非連登討論區第一次遭遇這類網路攻擊。早在8月31日，連登的服務就曾一度中斷；連登當時聲明說，伺服器從當天上午開始遭到大規模DDoS攻擊，一天之內收到超過15億次的服務請求，最高峰時攻擊頻率為每秒26萬次。

連登當時表示，「本次為前所未見的大規模攻擊，我們有理由相信是有組織性、甚至達到國家級別的攻擊」，而「用戶反映其中部分的攻擊來自中國網站」。

連登討論區自2016年11月開始營運，迅速成為港人討論政治議題的平台。反送中抗爭運動於6月上旬席捲香港以來，示威者透過這個匿名網路平台分享消息，動員罷工、罷課等有百餘萬人參與的大規模行動。

與此同時，連登表示，平台一直以來都受到不同程度的網路攻擊。

中共黨媒人民日報曾轉載中國部落客吳知山的文章說，連登討論區和即時通訊軟體Telegram是助長「黑色恐怖」的暴亂政策來源地和謠言發酵地，以及「暴行教唆犯和顏色革命」的大本營。