張小月喊話：台商完全不用擔心反滲透法

海基會昨（6）日召開總統大選前最後一次董監事會議，海基會董事長張小月表示，反滲透法與中共代理人法是兩個完全不一樣的東西，與台商也沒有任何關係，台商完全不用擔心。

民進黨立院黨團日前強渡關山將「反滲透法」草案逕付二讀，張小月昨受訪時表示，反滲透法非常重要，立法有其必要性，台商關切的是中共代理人法，但反滲透法與中共代理人法是兩個完全不一樣的東西。

張小月表示，對於台商提出的關切，海基會與政府相關部門溝通後，現在討論的完全不是中共政治代理人的法案，因此台商的關切都已經處理過了，反滲透法與台商也沒有任何關係，台商完全不用擔心。

董監事會昨通過親民黨推薦的政黨代表，由前文化部長洪孟啟取代台北市副市長黃珊珊的董事席位。

時任台北市議員的黃珊珊於2017年10月獲親民黨推薦出任海基會董事，今年10月轉任台北市副市長，海基會接獲親民黨通知，改推薦由洪孟啟取代黃珊珊。

張小月在致詞時表示，經濟情勢展望牽動整體政府政策，引領產業經營與投資方向，可說是我們「腳前的燈、路上的光」。對於多數台商所反映的，包括返台投資、產業轉型及資金匯回等需求，海基會努力促成《境外資金匯回管理運用及課稅條例》等修法，也盡力聯繫接洽工研院等產學研發機構，協助台商進行產業轉型升級，同時也提供有意返台投資的台商，最即時有效的聯繫和訊息服務。