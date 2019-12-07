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周志懷：大陸對台堅持「拉手不鬆手」 形成三條連接線

2019-12-07 09:42聯合報 記者李仲維／即時報導

華中師範大學台灣與東亞中心學術委員會主任周志懷昨（6）日在2019年台灣政局暨兩岸關係回顧與展望研討會上表示，可以用一個關鍵詞、兩條分離線、三條連接線來概括2019年的兩岸關係的發展。

中評社報導，2019年台灣政局暨兩岸關係回顧與展望研討會是全國台灣研究會舉辦的一年一度研討會。有包括全國台灣研究會副會長汪毅夫、中國社會科學院台灣研究所所長楊明傑等近60位兩岸學者與會。

周志懷表示，一個關鍵詞是制度博弈。2019年影響兩岸關係發展的有四件大事：習近平發表對台政策綱領性講話、台灣舉行2020年大選、香港發生修例風波和中美貿易戰繼續邊談邊打。

他說，伴隨著這四件大事，年內台海局勢更趨複雜嚴峻，兩岸關係自始至終充滿激烈對抗，「制度」成為影響全年兩岸關係發展與兩岸博弈的關鍵詞。在制度博弈中，大陸看長不看短，不為一時一事所動，著力塑造和平發展長效機制，繼續把握兩岸關係和平發展的正確方向。

周志懷指出，圍繞著一國兩制的制度博弈和2020年大選，今年的兩岸關係顯現出兩條分離線。第一條分離線是蔡英文的脫中、抗中的分離線。第二條分離線是美大力扶持蔡英文政權，進一步加大兩岸離心力。

他說，蔡英文上台以來，美國挺台由暗到明，肆無忌憚。美國頻頻透過立法、軍售、加強高層往來，挑戰一個中國原則和中國核心利益。美動用影響力，支持台參與國際組織活動，阻止台灣邦交國棄台就我，試圖協助台灣穩固邦交，大打台灣牌。

周志懷認為，大陸堅持「拉手不鬆手」的兩岸融合發展政策，形成了兩岸關係相向而行的三條連接線：第一條是兩岸民主協商的連接線。這是一條助推兩岸互動的政治連接線，目的在於逐步解決影響兩岸政治分歧的總根子。

第二條是深化兩岸融合發展的連接線。這是一條以人民為中心的利益連接線。大陸堅持反獨與融合兩手並舉，一手抓反獨，一手促融合。第三條是兩岸民間交流的連接線。這是一條增加兩岸和平發展民意基礎和促進兩岸社會融合的連接線。

周志懷表示，展望2020年，遏制台獨冒險活動，維護兩岸和平前景，捍衛兩岸人民共同利益，仍是兩岸關係和平發展的重要課題。

周志懷認為，大陸堅持「拉手不鬆手」的兩岸融合發展政策。中新社資料照片
周志懷認為，大陸堅持「拉手不鬆手」的兩岸融合發展政策。中新社資料照片
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周志懷蔡英文習近平

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