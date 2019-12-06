陸學者：民進黨修兩岸條例 嚴重威脅和平統一前景

據中評社報導，大陸全國台灣研究會執行副會長王升6日在北京一場研討會上表示，民進黨當局透過修改兩岸人民關係條例，為兩岸協商簽訂政治性協議設置嚴苛的條件和極高的門檻，並直接排除未來的兩岸統一談判。如此，今後無論台灣是由哪個黨執政，都難以開啟兩岸政治談判，此舉嚴重威脅兩岸和平統一的前景。

「2019年台灣政局暨兩岸關係回顧與展望」研討會6日在北京友誼賓館舉行，報導稱，該研討會是全國台灣研究會舉辦的年度重大研討會，共有全國台灣研究會理事、會員代表及台灣學者近60人參加。

王升在開幕式致辭時表示，今年是台灣的大選年。從年初到年末，國民兩黨內部為爭奪初選的出線權、國民兩黨之間為爭奪執政權，展開了令人瞠目結舌的「大亂鬥」。

王升稱，賴清德公然挑戰蔡英文、國民黨的天王們爭先恐後地投入、郭台銘和柯文哲參選大動作、宋楚瑜第五次披掛上陣都是前所未有的現象。

他形容，台灣這次大選選舉過程中，人們看到的是抹黑、爆料的手法，假新聞、假民調的操弄，恐懼牌、悲情牌的操作，以及所謂台灣價值、守護主權、生死存亡保衛戰等空洞的口號，卻鮮少看到理性的政策討論，鮮少看到為台灣的未來描繪出願景，完全是赤祼祼的只問輸贏不問是非、但求勝選不擇手段、黨派利益至上、個人權位優先。

王升指出，「可以說，『選舉大亂鬥』是2019年台灣政局最為突出的特點。」

王升說，蔡英文當局則堅持「台獨」分裂立場，不但把兩岸關係定位為兩國關係，而且把大陸視為「敵國」，並運用行政和法律手段繼續推進擴大兩岸分裂的活動，阻嚇兩岸民間正常交流。

他表示，「值得注意的是，蔡英文當局惡意地把『九二共識』與『一國兩制』劃上等號，把兩岸關係和平發展的政治基礎與兩岸和平統一的方案混淆在一起，意圖建立不接受『一國兩制』就不能接受『九二共識』、不願『被統一』就不要和平發展的『神邏輯』，這對兩岸關係和平發展的損害極大。」