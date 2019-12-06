港警：過去一周社會氣氛相對和平 無使用任何彈藥

據中新社報導，香港警方在6日例行記者會上表示，過去兩周，香港社會整體氣氛相對和平，過去一周警方亦無使用任何彈藥。香港警方稱，這再次證明，沒有暴徒和暴力場面，警方就不需要使用任何武力。

香港警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，過去兩周香港僅發生零星的暴力事件。他表示，香港人向來引以為傲的是法治精神，因而一切違法、暴力或破壞行為都不應該獲得認同。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥透露，過去一周，沒有警員在行動中受傷，警方也沒有使用任何彈藥。他認為事實證明，沒有暴徒和暴力場面，警方就不需要使用任何武力。

而在拘捕數字方面，江永祥稱，過去一周警方共拘捕22人，包括18男4女，年齡介於15至84歲，涉嫌刑事毀壞、參與暴動、襲警、阻差辦公、公眾地方行為不檢等。

另，香港警方5日於荃灣城門郊野公園4號燒烤場附近，發現59樽、合共137公升化學品。郭嘉銓表示，該批化學品部分具高腐蝕性，若有人不慎或不當使用，會對公眾安全造成嚴重傷害。警方對事件高度關注，目前正追查該批化學品的來源，調查是否跟早前有大學實驗室遭竊有關。

郭嘉銓並指，有關大學報警後一直沒有提供失竊化學品的完整資料，使得警方調查困難，呼籲相關院校盡快提供所有資料，以便警方加快調查速度。