中共中央政治局今開會議 研究明年經濟工作

中共中央政治局今日召開會議，該會議為分析研究2020年經濟工作；聽取中央紀律檢查委員會工作彙報，研究部署2020年黨風廉政建設和反腐敗工作。在有關經濟工作方面，會議指出，今年以來國內外風險挑戰明顯上升的複雜局面，全黨全國要貫徹中央決策部屬，做好六穩工作；2020年是全面建成小康社會和「十三五」規劃收官之年，中共要實現第一個百年奮鬥目標。

據新華社報導，會議表示，做好明年經濟工作，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹中共十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，緊扣全面建成小康社會目標任務。

會議說，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持以改革開放為動力，推動高品質發展，加快建設現代化經濟體系，堅決打贏三大攻堅戰，全面做好「六穩」工作，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，保持經濟運行在合理區間，確保全面建成小康社會和「十三五」規劃圓滿收官。

會議強調，當前和今後一個時期，我國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有變。我們要堅持用辯證思維看待形勢發展變化，增強必勝信心，善於把外部壓力轉化為深化改革、擴大開放的強大動力，集中精力辦好自己的事。