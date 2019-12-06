何君堯遭英國褫奪名譽博士學位 大陸送暖頒一個給他

因若干言行引發爭議，今年10月遭母校英國安格里亞魯斯金大學褫奪名譽博士學位的香港立法會議員何君堯，6日在北京獲頒中國政法大學名譽博士學位。《環球網》稱，這是為表彰他在法律界的卓越貢獻及成就。

何君堯因曾與「7.21元朗無差別攻擊案」中的白衣人握手，而引發批評，他還被指曾發表過貶抑女性和帶有種族主義的言論。英國安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University，ARU）在英國議員質疑及輿論壓力下，10月底宣布褫奪其名譽博士學位。

ARU當時發表的聲明稱，「榮獲ARU名譽學位者，必須是本校學生、校友、職員以至社會的榜樣。何先生獲頒名譽學位之後的行為日益引人關注。經調查後，校方已褫奪何先生的名譽學位。」

何君堯不只榮譽博士學位遭奪，在上個月底舉行的香港區議會選舉也落敗。大陸則選擇在此寒冬之際為他送暖，由中國政法大學頒發名譽博士學位給他。

何君堯隨後在他個人微博連發兩文，感謝中國政法大學的相關領導、校長和觀禮來賓，並稱「感受到中國政法大學濃厚的學術氣氛，讓我特別激動」。

何君堯說，「君堯最近經歷過多次跌宕起伏，感受特別深。失望的心情在於西方的學術標準已經全盤為政治服務，不去區分真相和謠言，不聽取當事人的抗辯，單憑政客的投訴就隨便剝奪他人學位。可見西方人賴以為榮的學術自由及言論自由的基石已經丟被摧毀了！」

何君堯還說，中國政法大學今天頒給他名譽博士學位，不單是對他過去30多年法律工作的肯定，「也展示了國家對君堯的支持，還君堯一個公道！」