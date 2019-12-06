親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

范冰冰無畏大肚被拍 不顧網友勸告做「驚人動作」

北捷取消8折優惠 新北：無充分溝通應暫緩

何君堯遭英國褫奪名譽博士學位 大陸送暖頒一個給他

2019-12-06 18:43聯合報 記者林則宏／即時報導

因若干言行引發爭議，今年10月遭母校英國安格里亞魯斯金大學褫奪名譽博士學位的香港立法會議員何君堯，6日在北京獲頒中國政法大學名譽博士學位。《環球網》稱，這是為表彰他在法律界的卓越貢獻及成就。

何君堯因曾與「7.21元朗無差別攻擊案」中的白衣人握手，而引發批評，他還被指曾發表過貶抑女性和帶有種族主義的言論。英國安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University，ARU）在英國議員質疑及輿論壓力下，10月底宣布褫奪其名譽博士學位。

ARU當時發表的聲明稱，「榮獲ARU名譽學位者，必須是本校學生、校友、職員以至社會的榜樣。何先生獲頒名譽學位之後的行為日益引人關注。經調查後，校方已褫奪何先生的名譽學位。」

何君堯不只榮譽博士學位遭奪，在上個月底舉行的香港區議會選舉也落敗。大陸則選擇在此寒冬之際為他送暖，由中國政法大學頒發名譽博士學位給他。

何君堯隨後在他個人微博連發兩文，感謝中國政法大學的相關領導、校長和觀禮來賓，並稱「感受到中國政法大學濃厚的學術氣氛，讓我特別激動」。

何君堯說，「君堯最近經歷過多次跌宕起伏，感受特別深。失望的心情在於西方的學術標準已經全盤為政治服務，不去區分真相和謠言，不聽取當事人的抗辯，單憑政客的投訴就隨便剝奪他人學位。可見西方人賴以為榮的學術自由及言論自由的基石已經丟被摧毀了！」

何君堯還說，中國政法大學今天頒給他名譽博士學位，不單是對他過去30多年法律工作的肯定，「也展示了國家對君堯的支持，還君堯一個公道！」

何君堯之後又發文說明要取得大陸名譽博士學位有多難，「34年（截至2018年）只批了330人！少過國寶熊貓。」

香港立法會議員何君堯6日獲頒中國政法大學名譽博士學位。（取自何君堯微博）
香港立法會議員何君堯6日獲頒中國政法大學名譽博士學位。（取自何君堯微博）
分享

英國香港國安

延伸閱讀

建制派口頭譴責行動支持 彈劾林鄭案遭否決

英母校撤學位後 何君堯獲中國政法大學名譽博士

香港選舉親中派何君堯落敗 投票日還被英政治人...

用「悲壯」形容香港區議會選舉 王丹：我高興又...

相關新聞

回擊美涉港 陸外交部：暫停審批美軍艦機赴港休整申請

2019-12-02 15:39

去年與我斷交 薩爾瓦多總統：支持中國實現和平統一

2019-12-03 20:59

你來我往 北京證實對美外交領事人員祭出限制

2019-12-06 16:59

環時社評：美台往前走 共軍戰艦可直駛台港口

2019-12-06 15:12

彈無虛發！大陸「槍王」誕生 是「00後」的她

2019-12-06 12:29

中國播記錄片 首度公開涉疆反恐案件、畫面

2019-12-06 10:48

中方即日起實施對等反制美駐中國外交官行動

2019-12-06 09:50

血織「新疆棉」？再教育營的強迫勞動產業鏈疑雲

2019-12-06 08:30

文在寅會見王毅 共促東北亞和平

2019-12-05 23:53

美國要求陸外交官通報接觸人物 陸方同等反制

2019-12-05 21:00

晚了台灣20年！香港將把「強姦」一詞改為「性侵」

2019-12-05 19:27

華為有安全威脅？陸：按邏輯中國也可懷疑波音

2019-12-05 16:26

中國醞釀加入CPTPP？商務部表態持積極態度

2019-12-05 16:02

「匪軍」還是「一家人」 台灣退將與北京的距離

2019-12-05 15:01

曾任中紀委檢查員 中國社科院副所長違紀被查

2019-12-05 14:50

中國半年七拒美艦訪港

2019-12-05 14:19

2022北京冬奧志工招募啟動 需要2萬7千名志工

2019-12-05 13:53

陸駐歐盟使團：龐培歐在5G問題上妄圖確保美國優先

2019-12-05 13:51

長三角一體化邀台商 推先進技術合作

2019-12-05 13:24

匈牙利滑冰隊員一句話辱華 中國教頭辭職抗議

2019-12-05 13:21

新疆伊協會長：無教培中心就無新疆的安穩日子

2019-12-05 12:13

薄瑞光：無法想像兩和平統一會發生

2019-12-05 11:49

搶國際話語權 王毅促外交官開Twitter展現鬥爭精神

2019-12-05 11:29

台商參與長三角 滬市委書記李強將致詞

2019-12-05 09:16

因反送中「國歌」進榜「叱咤樂壇流行榜」頒獎取消

2019-12-05 09:15

美智庫現場民調 38%認為中國可能武力犯台

2019-12-05 08:58

對台26條措施 購屋就業升學…福建已落實19條

2019-12-05 04:21

贊助冬奧賽事 章啟正：反滲透法如雙刃劍

2019-12-05 00:10

美眾院通過新疆法案 大陸8部門接連轟美

2019-12-05 00:10

美國會通過新疆法案 陸嗆須付代價

2019-12-05 00:10

專家：新疆「再教育營」違背中國法律

2019-12-04 22:33

通過涉疆法案對貿易談判有影響？ 陸：需付出應有代價

2019-12-04 21:08

美國會通過涉疆法案 陸外交部召見美駐北京外交官員

2019-12-04 19:52

香港證監會出手 寬免牌照年費為市場減壓

2019-12-04 18:56

香港11月經濟活動量跌幅創近21年最大 第4季GDP恐再跌

2019-12-04 18:52

香港保安局：反送中風波致483名警員受傷

2019-12-04 18:50

陸外交部：涉港疆問題牽制中國 痴心妄想

2019-12-04 16:30

美中新角力 新疆人權法是什麼？一文讀懂

2019-12-04 16:23

北京台協會長：反滲透法是雙刃劍 盼政府理智處理

2019-12-04 14:32
看更多

熱門文章

香港迪士尼淪鬼城！別怪反送中 其實是這裡更好玩...

2019-12-06 10:00

彈無虛發！大陸「槍王」誕生 是「00後」的她

2019-12-06 12:29

女子劇烈腹痛緊急送醫 褲子剛脫下「雙腿間鑽出嬰兒頭」

2019-12-05 20:58

「朝朝暮暮永相濡」97歲物理學家為愛妻寫情書六十載

2019-12-06 13:29

男子長相神似彌勒佛 遭富婆「供養」成網紅

2019-12-06 16:50

環時社評：美台往前走 共軍戰艦可直駛台港口

2019-12-06 15:12

支付寶又崩潰 網友：花唄可以不用還？

2019-12-06 12:48

你來我往 北京證實對美外交領事人員祭出限制

2019-12-06 16:59

全球首次拍到雪豹現身四川熊貓棲地 可惜擦身而過

2019-12-06 16:44

中方即日起實施對等反制美駐中國外交官行動

2019-12-06 09:50

中國播記錄片 首度公開涉疆反恐案件、畫面

2019-12-06 10:48

美國要求陸外交官通報接觸人物 陸方同等反制

2019-12-05 21:00

影／3歲童遭倒車碾死 老翁目睹卻沒提醒引網友公憤

2019-12-06 12:53

晚了台灣20年！香港將把「強姦」一詞改為「性侵」

2019-12-05 19:27

未獲功能組別半數支持 彈劾林鄭月娥遭否決

2019-12-05 21:57

反送中後遺症？陸招港大學生新增無犯罪記錄

2019-12-06 14:09

陸預測明年GDP 「保四爭五」被消失

2019-12-06 00:01

人權日12.8民陣重演反送中百萬遊行場面 3000警力戒備

2019-12-06 09:51

台商前進長三角 投資2,000億

2019-12-05 23:53

維吾爾法案通過 哈薩克族籲關注新疆族人遭遇

2019-12-05 20:00

建制派明確反對 譴責林鄭議案被否決

2019-12-06 00:15

出國人數激增 「90後」最猛

2019-12-06 02:28

中國推網路遊戲 香港反送中領袖成通緝犯角色

2019-12-06 16:20

支持長三角一體化 大陸稅務機關推出16項措施

2019-12-05 23:43

中大、理大校園危機後 128香港遊行獲准

2019-12-06 00:09

拒向前員工道歉惹議 華為重申是舉報犯罪行為

2019-12-05 19:24

西部首條「智軌」 四川宜賓開通

2019-12-06 02:28

何君堯遭英國褫奪名譽博士學位 大陸送暖頒一個給他

2019-12-06 18:43

東航上海飛巴黎 每周增至17班

2019-12-06 02:28

入CPTPP…陸態度積極

2019-12-05 23:53

張小月預測大陸經濟明年跌破6 海基助台商轉型

2019-12-06 17:03

山西晉中、江蘇南京 首批重點培育

2019-12-06 02:28

北京政協常委、京劇演員 傳家中自縊身亡

2019-12-06 16:47

人行超量開展人民幣3000億元MLF操作 投放跨年流動性

2019-12-06 10:22

只因手機沒信號 中國女老師在美鬧失聯2天

2019-12-06 16:31

文在寅會見王毅 共促東北亞和平

2019-12-05 23:53

少女被迫賣淫遇害 17歲被告判無期

2019-12-06 13:26

港府開綠燈 准周末大遊行 估百萬人上街

2019-12-06 13:28

懸崖村 藤梯升級為鋼梯

2019-12-05 23:54

民陣8日號召國際人權日遊行 獲不反對通知書

2019-12-05 20:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top