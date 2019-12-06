親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

蔡英文再爆抄韓政策？張善政：乾脆換我們執政不是更好

報應決殺令？印度獸醫強暴案4嫌「遭警擊斃」

環時社評：美台往前走 共軍戰艦可直駛台港口

2019-12-06 15:12聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

中國外交部2日宣布，即日起暫停審批美國軍艦赴香港休整的申請。 美聯社
中國外交部2日宣布，即日起暫停審批美國軍艦赴香港休整的申請。 美聯社
分享

大陸暫停美艦訪港，增加了美艦訪問台灣的意願。人民日報旗下媒體環球時報發表社評指出，美台如果繼續往前走，接下來的第一步，解放軍戰機飛越「海峽中線」可以常態化，共軍的軍艦也可以越過中線，靠近台灣。

環時今日社評「美軍艦訪台灣？美參議員想嚇唬誰」文中指出，在台海這個地方，中國大陸有使用任何手段捍衛國家主權的堅定意志。

如果美台提升軍事及其他官方交流，大陸勢必一步步增加軍事壓力，讓台當局付出代價，也讓美方在此過程中自取其辱。

文中還指，解放軍戰機已經有過越過「海峽中線」的飛行，強調，那只是一次示警。美台如果繼續往前走，解放軍戰機飛越「海峽中線」可以常態化，軍艦也可以越過中線，靠近台灣。

更強調，一旦美台不思克制繼續變本加厲，解放軍戰機一定會採取飛越台灣島的行動，以此宣示對台灣的主權甚至解放軍戰機還可以從台北的總統府上方低空掠過，打擊台獨。

不只如此，文中放話，人民海軍的軍艦可以在必要時直接駛入台灣的港口，或者停靠在台灣的海岸線上。中共海軍陸戰隊甚至可以「和平登陸」台灣的海岸線。

環時社評還指，如果台軍敢向解放軍開第一槍，那麼一定會遭到毀滅性的回擊。那將意味著台海戰爭的爆發。

人民日報旗下媒體環球時報發表社評。環時截圖
人民日報旗下媒體環球時報發表社評。環時截圖
分享

解放軍軍艦台海美軍

延伸閱讀

解放軍成頭號威脅？北約秘書長：大陸已「逐步逼...

美艦被拒香港停靠 美軍事專家：可能增訪台意願

陸祭出對美反制 環時接著提醒：共軍駐紮在香港

F-16V部署東部 學者：有利牽制共軍航空母...

相關新聞

回擊美涉港 陸外交部：暫停審批美軍艦機赴港休整申請

2019-12-02 15:39

去年與我斷交 薩爾瓦多總統：支持中國實現和平統一

2019-12-03 20:59

彈無虛發！大陸「槍王」誕生 是「00後」的她

2019-12-06 12:29

中國播記錄片 首度公開涉疆反恐案件、畫面

2019-12-06 10:48

中方即日起實施對等反制美駐中國外交官行動

2019-12-06 09:50

血織「新疆棉」？再教育營的強迫勞動產業鏈疑雲

2019-12-06 08:30

文在寅會見王毅 共促東北亞和平

2019-12-05 23:53

美國要求陸外交官通報接觸人物 陸方同等反制

2019-12-05 21:00

晚了台灣20年！香港將把「強姦」一詞改為「性侵」

2019-12-05 19:27

華為有安全威脅？陸：按邏輯中國也可懷疑波音

2019-12-05 16:26

中國醞釀加入CPTPP？商務部表態持積極態度

2019-12-05 16:02

「匪軍」還是「一家人」 台灣退將與北京的距離

2019-12-05 15:01

曾任中紀委檢查員 中國社科院副所長違紀被查

2019-12-05 14:50

中國半年七拒美艦訪港

2019-12-05 14:19

2022北京冬奧志工招募啟動 需要2萬7千名志工

2019-12-05 13:53

陸駐歐盟使團：龐培歐在5G問題上妄圖確保美國優先

2019-12-05 13:51

長三角一體化邀台商 推先進技術合作

2019-12-05 13:24

匈牙利滑冰隊員一句話辱華 中國教頭辭職抗議

2019-12-05 13:21

新疆伊協會長：無教培中心就無新疆的安穩日子

2019-12-05 12:13

薄瑞光：無法想像兩和平統一會發生

2019-12-05 11:49

搶國際話語權 王毅促外交官開Twitter展現鬥爭精神

2019-12-05 11:29

台商參與長三角 滬市委書記李強將致詞

2019-12-05 09:16

因反送中「國歌」進榜「叱咤樂壇流行榜」頒獎取消

2019-12-05 09:15

美智庫現場民調 38%認為中國可能武力犯台

2019-12-05 08:58

對台26條措施 購屋就業升學…福建已落實19條

2019-12-05 04:21

贊助冬奧賽事 章啟正：反滲透法如雙刃劍

2019-12-05 00:10

美眾院通過新疆法案 大陸8部門接連轟美

2019-12-05 00:10

美國會通過新疆法案 陸嗆須付代價

2019-12-05 00:10

專家：新疆「再教育營」違背中國法律

2019-12-04 22:33

通過涉疆法案對貿易談判有影響？ 陸：需付出應有代價

2019-12-04 21:08

美國會通過涉疆法案 陸外交部召見美駐北京外交官員

2019-12-04 19:52

香港證監會出手 寬免牌照年費為市場減壓

2019-12-04 18:56

香港11月經濟活動量跌幅創近21年最大 第4季GDP恐再跌

2019-12-04 18:52

香港保安局：反送中風波致483名警員受傷

2019-12-04 18:50

陸外交部：涉港疆問題牽制中國 痴心妄想

2019-12-04 16:30

美中新角力 新疆人權法是什麼？一文讀懂

2019-12-04 16:23

北京台協會長：反滲透法是雙刃劍 盼政府理智處理

2019-12-04 14:32

印度指責中國軍艦進入印經濟海域被驅離 陸：小題大作

2019-12-04 14:06

讚澳門一國兩制 栗戰書：對港要求一樣

2019-12-04 13:34
看更多

熱門文章

36歲男面試突失禁猝死 生前一句話曝致命原因

2019-12-05 18:06

香港迪士尼淪鬼城！別怪反送中 其實是這裡更好玩...

2019-12-06 10:00

女子劇烈腹痛緊急送醫 褲子剛脫下「雙腿間鑽出嬰兒頭」

2019-12-05 20:58

澳門回歸20周年 大陸與澳門簽署雙邊本幣互換協議

2019-12-05 17:48

彈無虛發！大陸「槍王」誕生 是「00後」的她

2019-12-06 12:29

華為有安全威脅？陸：按邏輯中國也可懷疑波音

2019-12-05 16:26

「朝朝暮暮永相濡」97歲物理學家為愛妻寫情書六十載

2019-12-06 13:29

中方即日起實施對等反制美駐中國外交官行動

2019-12-06 09:50

支付寶又崩潰 網友：花唄可以不用還？

2019-12-06 12:48

美國要求陸外交官通報接觸人物 陸方同等反制

2019-12-05 21:00

中國播記錄片 首度公開涉疆反恐案件、畫面

2019-12-06 10:48

港警狂射催淚彈 連老鼠都不敢逛大街

2019-12-05 17:48

晚了台灣20年！香港將把「強姦」一詞改為「性侵」

2019-12-05 19:27

影／3歲童遭倒車碾死 老翁目睹卻沒提醒引網友公憤

2019-12-06 12:53

未獲功能組別半數支持 彈劾林鄭月娥遭否決

2019-12-05 21:57

環時社評：美台往前走 共軍戰艦可直駛台港口

2019-12-06 15:12

中國醞釀加入CPTPP？商務部表態持積極態度

2019-12-05 16:02

陸預測明年GDP 「保四爭五」被消失

2019-12-06 00:01

台商前進長三角 投資2,000億

2019-12-05 23:53

人權日12.8民陣重演反送中百萬遊行場面 3000警力戒備

2019-12-06 09:51

反送中後遺症？陸招港大學生新增無犯罪記錄

2019-12-06 14:09

維吾爾法案通過 哈薩克族籲關注新疆族人遭遇

2019-12-05 20:00

香港示威者上榜 入彭博全球50大最具影響力人物名單

2019-12-05 16:01

建制派明確反對 譴責林鄭議案被否決

2019-12-06 00:15

支持長三角一體化 大陸稅務機關推出16項措施

2019-12-05 23:43

拒向前員工道歉惹議 華為重申是舉報犯罪行為

2019-12-05 19:24

中大、理大校園危機後 128香港遊行獲准

2019-12-06 00:09

出國人數激增 「90後」最猛

2019-12-06 02:28

港危險化學品被棄野外 疑涉反送中

2019-12-05 18:50

西部首條「智軌」 四川宜賓開通

2019-12-06 02:28

入CPTPP…陸態度積極

2019-12-05 23:53

東航上海飛巴黎 每周增至17班

2019-12-06 02:28

山西晉中、江蘇南京 首批重點培育

2019-12-06 02:28

人行超量開展人民幣3000億元MLF操作 投放跨年流動性

2019-12-06 10:22

文在寅會見王毅 共促東北亞和平

2019-12-05 23:53

北大年收入達人民幣340億 校長喊校友捐錢：一塊也不少

2019-12-05 17:10

懸崖村 藤梯升級為鋼梯

2019-12-05 23:54

民陣8日號召國際人權日遊行 獲不反對通知書

2019-12-05 20:26

美前官員稱「兩岸和平統一無望」 陸學者駁斥

2019-12-05 21:07

港府開綠燈 准周末大遊行 估百萬人上街

2019-12-06 13:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top