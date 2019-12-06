環時社評：美台往前走 共軍戰艦可直駛台港口

中國外交部2日宣布，即日起暫停審批美國軍艦赴香港休整的申請。 美聯社 分享 facebook

大陸暫停美艦訪港，增加了美艦訪問台灣的意願。人民日報旗下媒體環球時報發表社評指出，美台如果繼續往前走，接下來的第一步，解放軍戰機飛越「海峽中線」可以常態化，共軍的軍艦也可以越過中線，靠近台灣。

環時今日社評「美軍艦訪台灣？美參議員想嚇唬誰」文中指出，在台海這個地方，中國大陸有使用任何手段捍衛國家主權的堅定意志。

如果美台提升軍事及其他官方交流，大陸勢必一步步增加軍事壓力，讓台當局付出代價，也讓美方在此過程中自取其辱。

文中還指，解放軍戰機已經有過越過「海峽中線」的飛行，強調，那只是一次示警。美台如果繼續往前走，解放軍戰機飛越「海峽中線」可以常態化，軍艦也可以越過中線，靠近台灣。

更強調，一旦美台不思克制繼續變本加厲，解放軍戰機一定會採取飛越台灣島的行動，以此宣示對台灣的主權甚至解放軍戰機還可以從台北的總統府上方低空掠過，打擊台獨。

不只如此，文中放話，人民海軍的軍艦可以在必要時直接駛入台灣的港口，或者停靠在台灣的海岸線上。中共海軍陸戰隊甚至可以「和平登陸」台灣的海岸線。