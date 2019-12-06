彈無虛發！大陸「槍王」誕生 是「00後」的她

新京報報導，陸軍第71集團軍的狙擊手集訓隊「槍王」新誕生，特別的是，比武考核參訓的80人最後脫穎而出的是一名女兵，她憑藉彈無虛發，在10公里武裝越野、400公尺持槍障礙、單兵戰術等競賽項目上，總評第一力壓男兵勇奪「槍王」。

報導指出，「00後」女兵沈夢可是在2018年9月入伍，隸屬中国人民解放军现役陆军部队，派在陸軍第71集團軍某合成旅。一開始進部隊被分配到了話務班，她當下表示「我要當狙擊手」。

進入狙擊手集訓隊後，歷經一個月的實戰訓練，参训的80人最後淘汰仅剩30人進入決賽，在11月24日最後的比武考核，留下來的狙擊手菁英 ，歷經10公里武裝越野、400公尺持槍障礙、單兵戰術等挑戰。

在最後一個課目，考核組加大了考核難度，將課目設為300公尺打刀刃。也就是要在三百公尺外擊中靶前的刀刃，需將彈頭一分為二並且要命中靶標。沈夢可幾乎是彈無虛發，最後憑藉總評第一的成績勇奪「槍王」。

沈夢可表示，她一直有「花木蘭」的夢想所以參軍，在軍中，她練據槍，跟男兵一樣背上頂20斤磚頭，肩上壓重重的沙袋，胳膊、腰部又紅又腫是常事；練穩定性，男兵頂半個小時彈殼，她就頂一個小時，雙肘練到紅腫得無法動彈；練注意力，她和戰友比賽在大碗公尺一粒一粒數米。