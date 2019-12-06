中國播記錄片 首度公開涉疆反恐案件、畫面

國際關注新疆「再教育營」人權問題的敏感時刻，中國國際電視台5日深夜播出時長50多分鐘的英文紀錄片「中國新疆，反恐前沿」，號稱部分案件、畫面是首度公開，闡述中國立場。

中新社報導，紀錄片闡述中國治疆反恐方略，罕見的是，影片還原2009年烏魯木齊「7·5事件」、2013年北京「10·28暴恐案」及2014年昆明「3·1暴恐案」等發生時所記錄下的部分原始視頻。影片開頭的文字介紹稱，片中部分案件和畫面屬首次公佈。

紀錄片解說詞特別提到，中國境內外民族分裂和宗教極端勢力多年來存在勾結動作。紀錄片披露恐怖分子在境外受訓的畫面，以及境外指揮境內實施暴恐案件的錄音。

另一方面，紀錄片還展示了新疆廣大基層公務員投身到這場去極端化的鬥爭中去。

例如，2013年4月發生在喀什地區巴楚縣色力布亞鎮的暴恐案造成15名員警和社區工作人員死亡，紀錄片採訪到曾前往案發現場的色力布亞鎮社區幹部阿瓦古麗·阿卜杜熱依木，血腥加深其對施暴者的憎恨；她如今的工作內容包含走訪住戶，宣傳反恐及去極端主義工作。