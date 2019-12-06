人權日12.8民陣重演反送中百萬遊行場面 3000警力戒備

12.8國際人權日香港「民間人權陣線」再上街頭遊行，民陣召集人岑子傑表示，可能重演6月9日及6月12日（即反送中百萬港民上街頭）遊行場面。香港警方將出動3000警力作高度戒備，包括五個總區的應變大隊的警員。岑子傑呼籲警方克制，勿挑釁市民。

民陣發起12.8遊行，是逾4個月以來首次。上一次民陣遊行已是7月21日，之後的8月18日、8月31日、9月15日、10月1日、10月20日遊行申請均遭警方反對。

12.8遊行也是香港理大抗爭落幕後，港警核發出不反對通知書的首個集會街頭遊行。

民陣預計12.8遊行從下午3時在銅鑼灣維園中央草坪起步，終點為中環遮打道行人專用區，遊行持續至晚上10時。

民陣召集人岑子傑表示，12.8遊行可能重演6月9日及6月12日遊行場面。香港百萬民眾在6月9日走上街頭抗議「反送中」立法，之後每逢週末上街示威，發起長達5個月的街頭示威。而岑子傑表示，即使區議會選舉結束，公民運動仍會繼續。