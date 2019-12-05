美前官員稱「兩岸和平統一無望」 陸學者駁斥

美國前官員、智庫等稱「兩岸和平統一無望」，大陸學者表示，這是在製造「中國威脅論」，為民進黨當局或台獨勢力激起的「反統一」提供某種合法性；故意挑起兩岸對抗，加劇台海形勢緊張，為美國介入台灣問題尋找藉口。以及讓美國從中漁利，譬如為美國軍方和軍工企業介入台灣提供所謂的佐證。

美國媒體報導，華盛頓戰略與國際研究中心於當地時間4日就台灣統一話題進行辯論。美國海軍退役上校情報官詹姆斯．法內爾指出，如果兩岸無法就統一達成協議，大陸最遲將在2035年前武力攻台。早前，美國在台協會前主席薄瑞光也在外交政策全國委員會（NCAFP）舉行的一個研討會上表示，已經「不可能看到台灣和大陸有一個和平的統一」。此外，另一名美國知名台海問題專家卜睿哲2日在智庫布魯金斯研究院談及台海問題，他說，如果民進黨2020年以及2024年繼續連任，意味著統一之門正在關閉。

中通社報導，廈門大學台灣研究院政治研究所所長陳先才5日表示，台海形勢非常複雜，從單一面向來判斷是不準確的。美方只看到了問題的一個方面。現階段台灣民意支持和平統一的支持度不夠高，但由此推斷出所謂的「和平統一無望論」，除了說明他們的觀察只看表面不夠深入之外，背後還存在某種「陰謀論」。

陳先才稱，除了上述美國背後暗藏的目的外，他們也不瞭解中國文化，中國歷史上統一的時間是超過了分裂的時間的。從文化歷史來看，中國儒家文化的大一統思想長期存在，或許台灣民調中有很多人表態消極或者不願統一，但骨子裡還是很受傳統文化影響的，在面臨兩岸統獨攤牌的重要問題上，民意或許不一樣。

從台灣競爭力論壇10月底發佈的民調結果來看，有47.7%的受訪者認為未來兩岸統一的機會較大，只有37%的民眾認為未來將走向台獨。

美國也沒有意識到中國的國力在增強，越來越有信心能用和平的方式統一，中國有耐心也有決心。例如陸續出台的「31條措施」以及「26條措施」，就是在兩岸社會的連接上從老百姓基層做起，這是需要時間的積澱的。

從台灣方面而言，陳先才稱，實際上台灣所謂的憲政體制也是一中架構，至少台獨還沒有達到，就連獨派人士也說「做不到就是做不到」。而且民進黨現在主張的反對統一也從反面證明，他們覺得台獨沒有辦法實現，反統的話是兩岸現階段或意識形態的鬥爭。因此短期實現統一或許面對困難，但中長期並非如此。