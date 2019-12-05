習近平明年訪韓？ 陸外交部：密切溝通

大陸國務委員兼外交部長王毅正訪問南韓，昨日與南韓外交部長康京和會晤後，傳出雙方正在商討大陸國家主席習近平明年上半年訪問南韓計畫。對此，大陸外交部發言人華春瑩今日表示，「雙方同意就下階段高層交往保持密切溝通」。

華春瑩今日在大陸外交部例行記者會上介紹王毅訪韓成果。華春瑩指出，雙方同意謀劃好下階段重要高層交往，加強兩國戰略溝通合作，雙方商定推進「一帶一路」倡議同韓方發展戰略規劃對接，積極探討推進第三方合作，積極評價兩國啟動編制「中韓經貿合作發展規劃（2021—2025）」，同意加快推進中韓自貿協定第二階段談判進程，打造貿易合作升級版。

華春瑩表示，雙方確定新建中韓海洋事務對話合作機制，商定共同堅持多邊主義，維護自由貿易，致力於建設開放型世界經濟。雙方積極評價區域全面經濟夥伴關係（RCEP）整體結束談判，願與有關國家一道，確保協定在明年正式簽署。此外，雙方還同意按照達成的共識，繼續妥善處理「薩德」等影響中韓關係健康發展的問題，切實尊重彼此核心利益和正當關切。