美相繼通過涉港、涉疆法案 陸：堅決斬斷黑手
美國總統川普上月簽署「香港人權與民主法案」使之成法後，3日美國國會通過「2019年維吾爾人權政策法案」，大陸外交部副部長樂玉成今日表示，全體大陸人誓將團結一心，頑強鬥爭，堅決斬斷伸向大陸的黑手，堅決擁護「一國兩制」，堅決捍衛國家的主權、獨立和領土完整。
樂玉成今在澳門出席外交部駐澳門特派員公署建署20周年招待會並發表講話。他說，國際上一些反華勢力不願看到大陸的發展，不願看到「一國兩制」的成功，不願看到大陸人民過上好日子，千方百計在香港、新疆、台灣等問題上製造事端。
樂玉成說，頒布「香港人權與民主法案」之後，美國會又通過涉疆法案，這是對中國內政的又一次粗暴干涉。對此陸方表示強烈憤慨，堅決反對。他稱，「包括澳門民眾在內的全體中國人誓將團結一心，頑強鬥爭，堅決斬斷伸向我們的黑手，堅決維護『一國兩制』方針，堅決捍衛國家的主權、獨立和領土完整。」
樂玉成強調，今日之中國，早已不是百年前那個積貧積弱、任人欺凌的中國。今日之中國，完全有信心、有能力排除一切干擾，在澳門和香港譜寫新時代「一國兩制」成功實踐的新篇章；也完全有信心、有能力戰勝一切挑戰，粉碎一切破壞中國統一和民族團結、遏制大陸發展進步的圖謀。中華民族走向富強和振興的歷史進程是任何力量也阻擋不了的。
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