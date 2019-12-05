美相繼通過涉港、涉疆法案 陸：堅決斬斷黑手

美國總統川普上月簽署「香港人權與民主法案」使之成法後，3日美國國會通過「2019年維吾爾人權政策法案」，大陸外交部副部長樂玉成今日表示，全體大陸人誓將團結一心，頑強鬥爭，堅決斬斷伸向大陸的黑手，堅決擁護「一國兩制」，堅決捍衛國家的主權、獨立和領土完整。

樂玉成今在澳門出席外交部駐澳門特派員公署建署20周年招待會並發表講話。他說，國際上一些反華勢力不願看到大陸的發展，不願看到「一國兩制」的成功，不願看到大陸人民過上好日子，千方百計在香港、新疆、台灣等問題上製造事端。

樂玉成說，頒布「香港人權與民主法案」之後，美國會又通過涉疆法案，這是對中國內政的又一次粗暴干涉。對此陸方表示強烈憤慨，堅決反對。他稱，「包括澳門民眾在內的全體中國人誓將團結一心，頑強鬥爭，堅決斬斷伸向我們的黑手，堅決維護『一國兩制』方針，堅決捍衛國家的主權、獨立和領土完整。」