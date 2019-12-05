文在寅會見王毅 邀請習近平明年上半年訪韓

南韓總統文在寅今日在南韓會見大陸國務委員兼外交部長王毅。會見過程中，王毅介紹了大陸在朝鮮半島問題上的原則與立場；文在寅則稱，在實現朝鮮半島和平進程中，大陸發揮著重要建設性作用，南韓對此表示讚賞，願同各方共同努力，推進半島和平進程。

王毅昨日會見了南韓外交部長康京和，據韓聯社今日報導，一名未具名的南韓官員表示，中韓正在商議爭取大陸國家主席習近平盡早訪韓的事宜。南韓在昨日舉行的中韓外長會談上表明儘早邀請席習近平來訪的願望，陸方就此表示，正在認真考慮習近平明年上半年應邀訪韓一事。

王毅表示，當前單邊主義、強權政治威脅國際和地區和平穩定。作為近鄰，中韓有必要及時加強對話合作，共同捍衛多邊主義，維護自由貿易，堅持國際關係基本準則。

王毅表示，中韓關係在兩國元首引領下保持良好發展勢頭。陸方願與南韓就下階段高層交往保持密切溝通，並歡迎文在寅赴陸出席第八次中日韓領導人會議，願與南韓加強協調，確保會議順利成功，促進三方合作開闢新前景。

王毅說，陸方願加強「一帶一路」倡議，與南韓發展戰略規劃對接，為雙邊合作開拓更加廣闊空間。加快中韓自貿協定第二階段談判，打造貿易投資合作升級版。確保明年簽署RCEP協定，加快中日韓自貿區建設。在既有共識基礎上，妥善處理並積極推進雙邊關係，不斷豐富中韓戰略合作夥伴關係的內涵。

文在寅則表示，今年對中韓是具有重要意義的一年。他稱，與習近平6月在大阪舉行成功會晤，雙邊關係取得重要積極進展，並稱中韓密切對話合作是維護東北亞和平安全、促進地區經濟發展的重要穩定力量。

文在寅指出，南韓願積極尋求韓發展戰略規劃同「一帶一路」倡議契合點，探討開展協力廠商合作，進一步密切兩國人文交流。韓方支持如期推進「區域全面經濟夥伴關係協定」進程，願意加快韓中日自貿區建設。月底文在寅將赴陸出席第八次韓中日領導人會議，期待與陸方密切配合，確保會議取得圓滿成功。