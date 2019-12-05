陸學者：港區議會選舉結果將引發「一國兩制」危機

香港反送中運動近6個月，上月香港區議會選舉由泛民派大勝，外界持續關注香港議題。由北京師範大學法學院舉辦的「香港基本法實施中的熱點問題」研討會今日在北京舉行，大陸全國港澳研究會理事、北京航空航天大學法學院副教授田飛龍表示，香港區議會選舉結果代表開啟了通過選舉進行管治爭奪權的進程，該進程很快會引發「一國兩制」制度安全危機。

田飛龍表示，在「一國兩制」之下，北京治港以往是靠三個抓手，分別是抓特首，以行政主導的方式，調控特區的自治權，確保一國兩制當中國家的利益；第二是抓香港立法會當中的功能組別；第三抓的是中聯辦系統與香港愛國建制派掌控區議會，掌握香港的進程。

田飛龍指出，以往是用此，在不設置具體落地管治權的條件之下，通過這樣的政治控制機制，來實現平衡，但現在都面臨很大的危機。而反送中運動的八字革命口號「光復香港，時代革命」是精心設計出來的口號，現正在循著合法的選舉奪權方式在往前進展。

他說，區選之後遊戲規則有所變化，暴力程度會降低，進入建制性框架的區議員，會利用政府的撥款，以及區議會條例裡授予的職責，會使區議員更加深耕基層，使得基層本土主義的認同更加強烈。

他也提及，這次區議會選舉後有三個影響。首先，顏色革命向上層蔓延打下堅實基礎，建制派的基層工作因議席被泛民派所佔，處境會很難做。第二，暴力會配合香港政治隨時展現，常態化精準化的暴力會形成排斥內地人運動，這也要成許多在香港拿到永久資格的內地背景人士申請回原籍。最後是國際干預變成更加理直氣壯，歐美會以區選結果變成變相的政治公投。