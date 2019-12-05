「匪軍」還是「一家人」 台灣退將與北京的距離

淡江大學戰略研究所副教授黃介正。圖/本報資料照 分享 facebook

部份台灣退將與中國軍方交流頻繁已不是新聞。他們參與各式各樣像是高爾夫球賽、京劇交流、拜祭孔子、參訪少林寺等活動。昔日的「敵軍」在卸下軍服後，成為「一家親」的友人。但在台灣，這也引起了諜報和統戰爭議。

台媒中央社12月3日報導，台灣退役陸軍中將羅文山涉嫌收受中共全國政協委員許智明的政治獻金，遭到台北地方法院判刑2年半。無獨有偶，在同一天，根據台媒《上報》，另一名中校軍階退役的男子鄭智文與父親台灣工黨主席鄭昭明遭控涉嫌為中國发展組織遭檢方求刑。

相關新聞在台灣即將舉行總統大選期間爆出，引发各界關注，許多討論焦點也放在積極於兩岸交流的退將身上。台灣青年果農楊宇凡日前就在臉書上分享，他曾參加過「祖國統戰之旅」，團長「跟吳斯懷一樣是高階退役將領，不知道為什麼跟中國有非常良好的關系」。他稱這位團長「成立一個虛的NGO…...假借兩岸交流之名，跟國台辦拿錢」，還說這樣住五星級飯店、餐餐喝酒大魚大肉的免費活動都是由台商埋單。

台灣退將積極參與兩岸交流是否種下了日後「踩紅線」的契機？台灣總統候選人韓國瑜國政顧問團成員、現職淡江大學戰略所副教授的黃介正認為，「中共在對台工作有統戰、情報等不同工作。不用把部份退將的私德看成是國安問題」。他認為，大部分參與兩岸交流的退將從未想要「叛國」。

黃介正向德國之聲表示，老一輩退將認為，他們卸任「回歸平民」後就不再涉密 ，還有很親的家屬在中國大陸，成為他們積極跨海交流的主因。他說：「有些人會覺得對大陸沒有那麼大的敵意.......從對抗解放軍的攻台，轉變成為他家族的彌補或交流。」

退將兩岸交流實錄

台灣退將從什麼時候開始積極赴中國大陸交流？許多學者都指出，這是從前總統馬英九時代開始。政治大學名譽教授丁樹範提到這個開端，也說當時台灣成立了許多組織，例如「中華孫子兵法研究會」與中國解放軍總政聯絡部有相互交流。

丁樹範提到，當時有些台灣退將確有理念，希望透過簽署《軍事互信協議》達成兩岸和平。不過他認為，這是把問題想得太簡單了。他說：「簽《軍事互信協議》，我們能什麼換什麼？台軍要承諾放棄跟美國的安全協議或關系嗎？」

丁樹範回憶起當時，許多退將打著與馬英九的關系牌去交流，還有中國大陸的對口向他抱怨，「你們（台灣）退將到這來要吃要喝、要打高爾夫球、要警車開道、要領導接見，那你們給了我們什麼？」他也從經濟層面看這個問題，說2000年以後中國大陸經濟快速起飛，就開始「花錢來買東西」。

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黃介正則強調，退將各有不同，還有台灣去交流的學者也是。他說，有那種開口就是「各位領導好」的「舔共」人士，連共產黨都看不起，也有「不彎腰」的人真正以交流為志。

交流背後的想法是什麼呢？黃介正說，許多台灣退將對共產黨一定抱有疑慮，「但他們反台獨、反對污蔑蔣公，反對去中國化的心很強」。他說：「不管是做假還是統戰，包括尊重孔子、紀念黃埔這類的，中華民國都不做了。把我們（退將）當老人爛人。」這種情緒將他們推向了中國的交流活動。

丁樹範觀察，這些「深藍背景」的退將，因為政治社會化和意識形態，在快速變化的台灣社會出現了難以調適的狀況。他分析，退將會認為「我們怎麼不重視孔子、孫中山或是黃埔等等」，但問題是這些是黨國體制之下的產物。他說：「中國民國在台灣之後， 軍隊是國家化並不是『國民黨的軍隊』。他也強調，去中國大陸交流跟回去長住還是不一樣。有退將私下跟他說過，沒有了特殊待遇，國家主導一切的中國是「人吃人的社會」，「回去家鄉住了半年，以後一輩子不會回去」。他說：「台灣社會雖然不完美但是公開，受到霸凌可以透過各種方式取得正義。」

退將交流未來式

眷村軍人子弟出身的黃介正觀察，對於中國大陸抱著返鄉情懷的退將已經隨著時代變遷逐漸減少。他說：「現在升中將或少將以下的人，在大陸就算有親戚也沒見過，連結淡薄或是毫無關聯。」未來就算有人投入兩岸交流，可能也只是拿錢辦事。

台灣因為政黨輪替，政策也出現了大幅變化。在馬英九任內，中國新聞社2015年報導，還有17位台灣退將赴中國廈門參加高爾夫球賽，表示「新加坡馬習會有助於拉近兩岸心理距離，兩岸中國人更應以各種方式促進交流」。但在2016年，中國媒體大幅報導，台灣多位退將赴京參加紀念孫中山活動，回台後遭民進黨當局「打擊報復」。

隨著目前台灣政府打擊「紅色滲透」，台灣年輕人多數拒絕統一，台灣退將與中國官方或情治統戰機構也被視為「國安問題」。領著中華民國退休俸和享有台灣社會福利的退將，要以「同一個中華民族」的身份前往中國大陸交流，愈來愈受到台灣社會的嚴格檢視。

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