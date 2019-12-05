中國半年七拒美艦訪港

相關新聞
匈牙利滑冰隊員一句話辱華 中國教頭辭職抗議2019-12-05 13:21
新疆伊協會長：無教培中心就無新疆的安穩日子2019-12-05 12:13
陸駐歐盟使團：龐培歐在5G問題上妄圖確保美國優先2019-12-05 13:51
「匪軍」還是「一家人」 台灣退將與北京的距離2019-12-05 15:01
回擊美涉港 陸外交部：暫停審批美軍艦機赴港休整申請2019-12-02 15:39
去年與我斷交 薩爾瓦多總統：支持中國實現和平統一2019-12-03 20:59
曾任中紀委檢查員 中國社科院副所長違紀被查2019-12-05 14:50
2022北京冬奧志工招募啟動 需要2萬7千名志工2019-12-05 13:53
長三角一體化邀台商 推先進技術合作2019-12-05 13:24
薄瑞光：無法想像兩和平統一會發生2019-12-05 11:49
搶國際話語權 王毅促外交官開Twitter展現鬥爭精神2019-12-05 11:29
台商參與長三角 滬市委書記李強將致詞2019-12-05 09:16
因反送中「國歌」進榜「叱咤樂壇流行榜」頒獎取消2019-12-05 09:15
美智庫現場民調 38%認為中國可能武力犯台2019-12-05 08:58
對台26條措施 購屋就業升學…福建已落實19條2019-12-05 04:21
贊助冬奧賽事 章啟正：反滲透法如雙刃劍2019-12-05 00:10
美眾院通過新疆法案 大陸8部門接連轟美2019-12-05 00:10
美國會通過新疆法案 陸嗆須付代價2019-12-05 00:10
專家：新疆「再教育營」違背中國法律2019-12-04 22:33
通過涉疆法案對貿易談判有影響？ 陸：需付出應有代價2019-12-04 21:08
美國會通過涉疆法案 陸外交部召見美駐北京外交官員2019-12-04 19:52
香港證監會出手 寬免牌照年費為市場減壓2019-12-04 18:56
香港11月經濟活動量跌幅創近21年最大 第4季GDP恐再跌2019-12-04 18:52
香港保安局：反送中風波致483名警員受傷2019-12-04 18:50
陸外交部：涉港疆問題牽制中國 痴心妄想2019-12-04 16:30
美中新角力 新疆人權法是什麼？一文讀懂2019-12-04 16:23
北京台協會長：反滲透法是雙刃劍 盼政府理智處理2019-12-04 14:32
印度指責中國軍艦進入印經濟海域被驅離 陸：小題大作2019-12-04 14:06
讚澳門一國兩制 栗戰書：對港要求一樣2019-12-04 13:34
與台灣斷交16個月 薩爾瓦多宣布中國投資重大基建2019-12-04 09:46
美眾院通過涉疆人權法 陸外交部：惡意攻擊2019-12-04 09:42
北京升級「澳門模式」 港學者：報復香港2019-12-04 09:31
傳將被撤換 港中聯辦主任現身闢謠2019-12-04 00:00
批美簽署香港法案 林鄭說：配合北京反制2019-12-04 00:00
陸外交部大酸龐培歐 像「祥林嫂」嘮叨有毒的謊言2019-12-03 18:23
港區議會選舉結束後 港中聯辦主任首亮相2019-12-03 16:47
加媒：孟晚舟被捕周年住豪宅 被中國拘捕加國人吃饅頭2019-12-03 16:30
文藝界反腐！國家一級美術師 涉違紀違法被查2019-12-03 16:28
美艦被拒香港停靠 美軍事專家：可能增訪台意願2019-12-03 15:35
熱門文章
老鼠們狂啃火鍋店懸掛的大塊牛肉 網友直呼太噁心2019-12-04 21:23
影／情侶路中吵架…女友遭肘擊被車撞死 男獲輕判網怒炸狂剿2019-12-05 10:44
美智庫現場民調 38%認為中國可能武力犯台2019-12-05 08:58
先有雞還是先有蛋？6億年前化石「籠脊球」給出答案2019-12-05 11:21
記者兼職搓澡工…新聞業悲歌 整年沒薪還不算慘2019-12-05 11:00
廈金大橋大陸側進行測量、地勘2019-12-04 17:24
美中新角力 新疆人權法是什麼？一文讀懂2019-12-04 16:23
匈牙利滑冰隊員一句話辱華 中國教頭辭職抗議2019-12-05 13:21
殺7人女魔逃亡廈門 化身酒吧「雪梨女神」2019-12-04 17:07
因反送中「國歌」進榜「叱咤樂壇流行榜」頒獎取消2019-12-05 09:15
薄瑞光：無法想像兩和平統一會發生2019-12-05 11:49
港股中國稀土午後飆近30%2019-12-04 15:44
薄一波次女薄潔瑩追悼會 胞弟薄熙來獄中送花圈2019-12-05 13:23
被示威者放火燒樹嚇怕 香港商場今年聖誕裝飾大減2019-12-05 10:18
美國會通過新疆法案 陸嗆須付代價2019-12-05 00:10
「那麼好的女孩子…」 鄰居不信勞榮枝殺人2019-12-04 17:08
大陸經濟下行10年 還未見底2019-12-05 04:14
老乾媽辣醬「靈魂」遵義辣椒供需拉警報 價格上漲50%2019-12-05 11:39
降逾20% 大陸豬肉價連4周回落2019-12-05 04:22
泛民立法會議員提案 彈劾林鄭月娥2019-12-04 21:01
新疆伊協會長：無教培中心就無新疆的安穩日子2019-12-05 12:13
北大博士後拒見病危母惹議 舅：不想找他了2019-12-04 16:34
搶國際話語權 王毅促外交官開Twitter展現鬥爭精神2019-12-05 11:29
廣角鏡／千年銀杏 孔雀開屏2019-12-05 04:13
河北唐山發生4.5級地震 北京天津都有感2019-12-05 10:55
反送中影響 港媒：中資機構改聘陸人2019-12-05 11:38
通過涉疆法案對貿易談判有影響？ 陸：需付出應有代價2019-12-04 21:08
反修例示威 逾百名未成年者被控告2019-12-04 16:50
陸外交部：涉港疆問題牽制中國 痴心妄想2019-12-04 16:30
「匪軍」還是「一家人」 台灣退將與北京的距離2019-12-05 15:01
譴責林鄭月娥議案 港立法會昨辯論未表決2019-12-05 00:10
美國會通過涉疆法案 陸外交部召見美駐北京外交官員2019-12-04 19:52
香港11月經濟活動量跌幅創近21年最大 第4季GDP恐再跌2019-12-04 18:52
留言