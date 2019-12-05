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中國半年七拒美艦訪港

2019-12-05 14:19聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

大陸外交部聲明暫停美國海軍軍艦訪問香港，陸媒參考消息網引述美國海軍學會新聞網站消息指，中國政府只是把7月以來的做法正式化。

報導並指，在香港爆發抗議活動後不久，中國便開始拒絕美國海軍軍艦訪問香港。半年內已連續7次拒絕美軍艦靠港。

據報導，美國海軍已經降低了香港補給在後勤方面的重要性，但美軍太平洋艦隊發言人邁爾斯·瓦斯克斯表示：「中國已經暫停美國海軍赴港訪問。我們希望未來能對香港進行港口訪問，以保障我們水兵的生活質量。」

香港旅遊發展局估計，美國軍艦訪港可以帶來消費收益，旅遊區及購物區商戶受惠。本報資...
香港旅遊發展局估計，美國軍艦訪港可以帶來消費收益，旅遊區及購物區商戶受惠。本報資料照片
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香港海軍軍艦

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