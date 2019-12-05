中國半年七拒美艦訪港

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大陸外交部聲明暫停美國海軍軍艦訪問香港，陸媒參考消息網引述美國海軍學會新聞網站消息指，中國政府只是把7月以來的做法正式化。

報導並指，在香港爆發抗議活動後不久，中國便開始拒絕美國海軍軍艦訪問香港。半年內已連續7次拒絕美軍艦靠港。