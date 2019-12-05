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陸駐歐盟使團：龐培歐在5G問題上妄圖確保美國優先

2019-12-05 13:51聯合報 記者許依晨／即時報導

中國大陸駐歐盟使團團長張明4日在《政治家》網站歐洲版撰文，反駁美國國務卿龐培歐日前在該網站歐洲版上稱中國從事間諜活動、竊取知識產權、慫恿歐洲國家不要與中國企業合作開展5G建設的言論。

新華社報導，張明說，龐培歐2日再次抹黑中國和中國公司，但無論美方進行怎樣的政治迫害或是媒體炒作，真實情況卻是，迄今沒有任何一個國家或任何一個人能拿出確鑿的證據證明華為構成安全威脅。

張明說還舉德國《每日鏡報》今年5月報導為例，指出經過多年審查，英國政府、德國信息技術安全局和歐盟委員會等機構都沒有發現華為存在違規行為。

他說，當龐培歐不斷攻擊中國並驕傲地自稱佔據道德高地時，他似乎忘記了臭名昭著的「稜鏡門」事件，以及美國對最親密盟友的竊聽，龐培歐完全是在濫用國家安全的概念，試圖利用公眾對技術安全問題的關心來實現美方的政治目的。

「如果他的邏輯站得住腳，那麼只要一個國家與美國政治制度不同，這個國家生產的葡萄酒恐怕也是有毒的。我不禁要問，這到底是安全優先還是美國優先？」張明問。

張明表示，目前各國都在加大努力確保5G技術的安全性，合作與互信是唯一正確選擇。他也呼籲歐洲國家要堅持公平、公正、非歧視原則，不要落入「冷戰思維」的陷阱。

歐盟現今對5G安全立場趨強硬，對此，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）4日發布聲明指出，歐盟理事會3日認定，若使用不信賴的供應商所構建的5G電信網路，將面臨嚴重風險，美方對此表示歡迎，並敦促歐洲合作夥伴與盟國，確保只有可信賴的供應商才能參與其未來5G網絡。

美國國務院發言人歐塔加斯點名華為、中興遵從中國政府指示，使用由專制政權操縱的供應...
美國國務院發言人歐塔加斯點名華為、中興遵從中國政府指示，使用由專制政權操縱的供應商所提供的服務，風險太高。（路透）
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龐培歐歐盟德國

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