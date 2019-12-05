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匈牙利滑冰隊員一句話辱華 中國教頭辭職抗議

2019-12-05 13:21世界日報 中國新聞組／北京5日電

匈牙利國家短道速滑隊主教練張晶3日突然宣布辭職。她憤而辭職的原因是，短道速滑隊隊員、平昌冬奧會男子短道速滑5000米接力冠軍成員克沙巴（Burjan Csaba）公然辱華。匈牙利國家滑冰協會官方發布公告，表達無法容忍克沙巴的言論，決定予以紀律處罰。而對張晶的辭職，該協會理事會表示不接受，並將開啟與張晶的談判。

綜合索引新聞網（Index.hu）、444等匈牙利媒體報導，匈牙利滑冰隊2日從日本飛抵上海機場，克沙巴在等待通關時疑似因不耐久候超過一小時，拍了一張大排長龍的照片，並加了一個生氣的表情圖案及一句髒話「F*ckin China」，然後上傳到他的Instagram。

克沙巴雖然沒多久就刪文，但已被別人截圖在網路散播。

據報導，因為克沙巴的「辱華行為」，張晶3日在微信朋友圈發文要求匈牙利國家滑冰協會公開道歉，並寫道：「我，張晶、鄭重聲明辭去匈牙利國家短道速滑隊主教練。」

澎湃新聞報導，張晶事後表示，克沙巴目前已被遣送回國，「他已經被禁賽了，並且退出了匈牙利國家隊」。她說：「我確實從內心是接受不了他們的這種行為，所以提出了辭職。」

微博新聞討論串顯示，絕大多數中國網友對張晶的「愛國舉動」叫好，「教練，你好剛！」並批評克沙巴拿到金牌還不知感恩圖報；但也有部分網友認為她「反應過當」，應先抗議視匈牙利如何處理再決定。

綜合匈牙利媒體報導，匈牙利滑冰協會已經表示道歉，並表示不會接受張晶請辭。

另據上觀新聞報導，克沙巴事後已向張晶表道歉。

曾代表中國隊參加1994年挪威里爾哈默冬奧會的張晶是匈牙利短道速滑的「教母」。張晶於2012年前往匈牙利執教，將原本並不出色的的匈牙利短道速滑隊，一手帶成冬奧冠軍之師。她在去年率領匈牙利短道速滑隊奪得了平昌冬奧會接力冠軍，創造了歷史。

報導說，當時回到匈牙利後，張晶受到匈牙利總統接見，並被授予至高無上的「匈牙利軍官十字功績勳章（文級）」，成為中國首位獲此榮譽的人。匈牙利總統還特意派出專車把她從機艙門口接到總統府，一路上由警車護衛。

據了解，張晶目前人在上海。而匈牙利國家滑冰協會主席也將在不久之後抵達上海，出席短道速滑世界杯。

匈牙利國家短道速滑隊隊員克沙巴發表入滑言論，主教練張晶辭職抗議。取自微博
匈牙利國家短道速滑隊隊員克沙巴發表入滑言論，主教練張晶辭職抗議。取自微博
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匈牙利國家短道速滑隊隊員克沙巴發表入滑言論，主教練張晶辭職抗議。取自上觀新聞
匈牙利國家短道速滑隊隊員克沙巴發表入滑言論，主教練張晶辭職抗議。取自上觀新聞
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匈牙利上海

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