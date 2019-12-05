親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

泰簽又轉彎！9日起恢復原申請方式 附財力證明新制延至明年3月

注意！領了勞保老年給付再工作 仍可累積6％勞退提撥

新疆伊協會長：無教培中心就無新疆的安穩日子

2019-12-05 12:13聯合報 記者許依晨／即時報導

美國國會通過新疆人權法案後，昨日大陸八個部門接連發聲，譴責美方。今日新疆伊斯蘭教協會會長也表示「有義務說一說自己所見所聞的新疆職業技能教育培訓中心」，他這麼稱「沒有教培中心就沒有新疆的安穩日子」。

大陸在新疆設立「再教育營」，引發外界關注新疆人權，大陸稱此舉是打擊極端主義及對當地人進行再教育。但國際社會認為，「再教育營」是侵犯人權。

新疆伊斯蘭教協會會長阿不都熱克甫·吐木尼牙孜表示，美國國會通過「2019年維吾爾人權政策法案」，以新疆「再教育營」大肆關押維吾爾穆斯林、侵犯人權等子虛烏有的所謂證據，欲對新疆進行制裁，簡直是赤裸裸的空口說白話、血口噴人，讓他看清西方媒體和美國在反恐、去極端化問題上採取的雙重標準。

他說，作為生在新疆、長在新疆的宗教人士，有責任、有義務說一說自己所見所聞的新疆職業技能教育培訓中心。他說，」開展職業技能教育培訓就是要挽救那些受到極端思想感染的人，這是護佑眾生的最大善舉」。

他指出，多次實地參觀喀什、和闐、吐魯番等地的教培中心，親眼看到學員在教室裡學習國家通用語言文字、法律、技能；親眼看到教培中心免費提供的清真飲食，學員參加豐富多彩的文體活動，自由愉快地學習、生活、娛樂；親眼看到學員有事可以請假外出，可以回家與家人團聚等。

他表示，他代表新疆伊斯蘭教界人士和廣大穆斯林，正告那些企圖遏制中國發展、破壞新疆穩定、抹黑新疆教培中心的美西方人士，不要罔顧客觀事實，「我們堅信只要沿著有中國特色的治疆之路堅定不移地走下去，新疆的社會穩定和長治久安一定會實現」。

另外，中共官媒人民日報5日亦發表評論文章，直指法案是「蓄意詆毀中國新疆的人權狀況，大肆抹黑中國去極端化和打擊恐怖主義的努力，惡意攻擊中國政府治疆政策」，美國利用新疆問題挑撥中國民族關係、破壞新疆繁榮穩定，「奉勸美方收回干涉中國內政的黑手，停止自取其辱的鬧劇」。

近年來新疆「再教育營」人權狀況，受國際社會高度關注，大陸官方曾邀外媒和外國使節前...
近年來新疆「再教育營」人權狀況，受國際社會高度關注，大陸官方曾邀外媒和外國使節前往新疆探訪。圖為外媒今年一月到新疆教培中心探訪。（新華社）
分享

新疆人權伊斯蘭

延伸閱讀

美眾院通過新疆法案 大陸8部門接連轟美

美國會通過新疆法案 陸嗆須付代價

專家：新疆「再教育營」違背中國法律

美眾院通過維吾爾法案 中國外交部召美使節抗議

相關新聞

搶國際話語權 王毅促外交官開Twitter展現鬥爭精神

2019-12-05 11:29

回擊美涉港 陸外交部：暫停審批美軍艦機赴港休整申請

2019-12-02 15:39

去年與我斷交 薩爾瓦多總統：支持中國實現和平統一

2019-12-03 20:59

薄瑞光：無法想像兩和平統一會發生

2019-12-05 11:49

台商參與長三角 滬市委書記李強將致詞

2019-12-05 09:16

因反送中「國歌」進榜「叱咤樂壇流行榜」頒獎取消

2019-12-05 09:15

美智庫現場民調 38%認為中國可能武力犯台

2019-12-05 08:58

對台26條措施 購屋就業升學…福建已落實19條

2019-12-05 04:21

贊助冬奧賽事 章啟正：反滲透法如雙刃劍

2019-12-05 00:10

美眾院通過新疆法案 大陸8部門接連轟美

2019-12-05 00:10

美國會通過新疆法案 陸嗆須付代價

2019-12-05 00:10

專家：新疆「再教育營」違背中國法律

2019-12-04 22:33

通過涉疆法案對貿易談判有影響？ 陸：需付出應有代價

2019-12-04 21:08

美國會通過涉疆法案 陸外交部召見美駐北京外交官員

2019-12-04 19:52

香港證監會出手 寬免牌照年費為市場減壓

2019-12-04 18:56

香港11月經濟活動量跌幅創近21年最大 第4季GDP恐再跌

2019-12-04 18:52

香港保安局：反送中風波致483名警員受傷

2019-12-04 18:50

陸外交部：涉港疆問題牽制中國 痴心妄想

2019-12-04 16:30

美中新角力 新疆人權法是什麼？一文讀懂

2019-12-04 16:23

北京台協會長：反滲透法是雙刃劍 盼政府理智處理

2019-12-04 14:32

印度指責中國軍艦進入印經濟海域被驅離 陸：小題大作

2019-12-04 14:06

讚澳門一國兩制 栗戰書：對港要求一樣

2019-12-04 13:34

與台灣斷交16個月 薩爾瓦多宣布中國投資重大基建

2019-12-04 09:46

美眾院通過涉疆人權法 陸外交部：惡意攻擊

2019-12-04 09:42

北京升級「澳門模式」 港學者：報復香港

2019-12-04 09:31

傳將被撤換 港中聯辦主任現身闢謠

2019-12-04 00:00

批美簽署香港法案 林鄭說：配合北京反制

2019-12-04 00:00

陸外交部大酸龐培歐 像「祥林嫂」嘮叨有毒的謊言

2019-12-03 18:23

港區議會選舉結束後 港中聯辦主任首亮相

2019-12-03 16:47

加媒：孟晚舟被捕周年住豪宅 被中國拘捕加國人吃饅頭

2019-12-03 16:30

文藝界反腐！國家一級美術師 涉違紀違法被查

2019-12-03 16:28

美艦被拒香港停靠 美軍事專家：可能增訪台意願

2019-12-03 15:35

美對港實施人權法案 林鄭月娥：影響信心

2019-12-03 13:53

中俄天然氣管道開通 危及美國經濟、戰略影響力

2019-12-03 13:51

反制美國！5家NGO為香港發聲 遭中國制裁

2019-12-03 13:50

中俄天然氣管通氣 習近平、普亭視頻連線見證

2019-12-03 13:44

香港兩大主題樂園遊人少 危機來臨園方這麼做

2019-12-03 13:33

讚澳門一國兩制 栗戰書：北京對港澳要求是一樣的

2019-12-03 13:30

中國駐英大使舌戰BBC：中國沒有監控、港府沒有失敗、新疆沒有集中營

2019-12-03 13:29
看更多

熱門文章

老鼠們狂啃火鍋店懸掛的大塊牛肉 網友直呼太噁心

2019-12-04 21:23

美智庫現場民調 38%認為中國可能武力犯台

2019-12-05 08:58

記者兼職搓澡工…新聞業悲歌 整年沒薪還不算慘

2019-12-05 11:00

廈金大橋大陸側進行測量、地勘

2019-12-04 17:24

先有雞還是先有蛋？6億年前化石「籠脊球」給出答案

2019-12-05 11:21

影／情侶路中吵架…女友遭肘擊被車撞死 男獲輕判網怒炸狂剿

2019-12-05 10:44

在大陸行動支付 小心「嗅探」隔空盜刷

2019-12-04 12:53

美中新角力 新疆人權法是什麼？一文讀懂

2019-12-04 16:23

印度指責中國軍艦進入印經濟海域被驅離 陸：小題大作

2019-12-04 14:06

殺7人女魔逃亡廈門 化身酒吧「雪梨女神」

2019-12-04 17:07

全球60％的油畫都出自他們手中！大芬油畫村的傳奇故事

2019-12-04 15:30

因反送中「國歌」進榜「叱咤樂壇流行榜」頒獎取消

2019-12-05 09:15

港股中國稀土午後飆近30%

2019-12-04 15:44

反美香港法案 林鄭：配合北京反制 對5大訴求「沒有補充」

2019-12-04 13:34

美國會通過新疆法案 陸嗆須付代價

2019-12-05 00:10

陸11歲少年大學畢業 5歲開飛機、奪機器人世界冠軍

2019-12-04 15:27

「那麼好的女孩子…」 鄰居不信勞榮枝殺人

2019-12-04 17:08

大陸經濟下行10年 還未見底

2019-12-05 04:14

降逾20% 大陸豬肉價連4周回落

2019-12-05 04:22

泛民立法會議員提案 彈劾林鄭月娥

2019-12-04 21:01

任天堂聯手騰訊 下周在大陸推Switch遊戲機

2019-12-04 15:37

北大博士後拒見病危母惹議 舅：不想找他了

2019-12-04 16:34

被示威者放火燒樹嚇怕 香港商場今年聖誕裝飾大減

2019-12-05 10:18

二姊薄潔瑩離世 薄熙來獄中送花圈致意

2019-12-05 11:43

薄瑞光：無法想像兩和平統一會發生

2019-12-05 11:49

通過涉疆法案對貿易談判有影響？ 陸：需付出應有代價

2019-12-04 21:08

陸外交部：涉港疆問題牽制中國 痴心妄想

2019-12-04 16:30

反修例示威 逾百名未成年者被控告

2019-12-04 16:50

美國會通過涉疆法案 陸外交部召見美駐北京外交官員

2019-12-04 19:52

河北唐山發生4.5級地震 北京天津都有感

2019-12-05 10:55

老乾媽辣醬「靈魂」遵義辣椒供需拉警報 價格上漲50%

2019-12-05 11:39

廣角鏡／千年銀杏 孔雀開屏

2019-12-05 04:13

譴責林鄭月娥議案 港立法會昨辯論未表決

2019-12-05 00:10

香港11月經濟活動量跌幅創近21年最大 第4季GDP恐再跌

2019-12-04 18:52

佛山肉聯廠「洗白」病死豬 每日數千斤下肚

2019-12-04 16:33

北大博導被曝劈腿數十人 和學生結婚又離婚？

2019-12-04 16:31

美眾院通過新疆法案 大陸8部門接連轟美

2019-12-05 00:10

陸服務業PMI 攀七個月高點

2019-12-04 23:46

反送中影響 港媒：中資機構改聘陸人

2019-12-05 11:38

專家：新疆「再教育營」違背中國法律

2019-12-04 22:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top