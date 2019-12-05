新疆伊協會長：無教培中心就無新疆的安穩日子

美國國會通過新疆人權法案後，昨日大陸八個部門接連發聲，譴責美方。今日新疆伊斯蘭教協會會長也表示「有義務說一說自己所見所聞的新疆職業技能教育培訓中心」，他這麼稱「沒有教培中心就沒有新疆的安穩日子」。

大陸在新疆設立「再教育營」，引發外界關注新疆人權，大陸稱此舉是打擊極端主義及對當地人進行再教育。但國際社會認為，「再教育營」是侵犯人權。

新疆伊斯蘭教協會會長阿不都熱克甫·吐木尼牙孜表示，美國國會通過「2019年維吾爾人權政策法案」，以新疆「再教育營」大肆關押維吾爾穆斯林、侵犯人權等子虛烏有的所謂證據，欲對新疆進行制裁，簡直是赤裸裸的空口說白話、血口噴人，讓他看清西方媒體和美國在反恐、去極端化問題上採取的雙重標準。

他說，作為生在新疆、長在新疆的宗教人士，有責任、有義務說一說自己所見所聞的新疆職業技能教育培訓中心。他說，」開展職業技能教育培訓就是要挽救那些受到極端思想感染的人，這是護佑眾生的最大善舉」。

他指出，多次實地參觀喀什、和闐、吐魯番等地的教培中心，親眼看到學員在教室裡學習國家通用語言文字、法律、技能；親眼看到教培中心免費提供的清真飲食，學員參加豐富多彩的文體活動，自由愉快地學習、生活、娛樂；親眼看到學員有事可以請假外出，可以回家與家人團聚等。

他表示，他代表新疆伊斯蘭教界人士和廣大穆斯林，正告那些企圖遏制中國發展、破壞新疆穩定、抹黑新疆教培中心的美西方人士，不要罔顧客觀事實，「我們堅信只要沿著有中國特色的治疆之路堅定不移地走下去，新疆的社會穩定和長治久安一定會實現」。