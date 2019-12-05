薄瑞光：無法想像兩和平統一會發生

中評社報導，美國在台協會（AIT）前主席薄瑞光（Raymond Burghardt）明白表示，不可能看到台灣與大陸和平統一，他難以想象這種情形會發生，因為兩岸失和如此深遠，而台灣人的分離身分認同感又如此強烈。他相信，北京也意識到這一點，並且正在為迫不得已的那一步做長期準備。

報導稱，薄瑞光本月2日在美國智庫東西中心舉行的「東亞安全與政治趨勢」報告會上回答中評社提問時做出前述表示。薄瑞光剛參加美國外交政策全國委員會籌組的訪問團，走訪北京、上海、台北、東京、首爾。訪問團代表2日舉行此行觀察報告會。

中評社在會中向薄瑞光提問：「您說了很多北京和台北對於兩岸關係的看法，您自己對於兩岸關係和美台關係怎麼看？您認為在美國挺台力度加大，國會醞釀新涉台法案之際，北京會不會對台灣失去耐心？」

薄瑞光回應說，「美國國會支持台灣已有40載，其間起起落落，現在正處於上升期、圓月期，這種支持相當堅固。我相信北京對此是了解的，國會一直將台灣視為某種獎賞。」

薄瑞光隨後又說，「我對北京的朋友說過好幾次，我認為不可能看到台灣與大陸的和平統一，沒有可以想像的情形那（和平統一）會發生。（兩岸）失和是如此深遠，台灣人的分離身分認同感是如此強烈。我想北京意識到那個，然後就成為一個判斷的問題：什麼樣的脅迫是必要的？你會怎麼做？有多少可以透過假信息和信息在那裡起作用？如果不得不到那個層面，你如何在軍事上做準備？」

薄瑞光表示，「我想確有跡象顯示，至少北京一些領導人開始考慮這些問題—那不是將和平發生的事情，當然也不會很快發生。不得不以武力的方式解決的話，他們必須先做長期的準備。我們也不得不就此應對，我們也不得不基於處理那種可能的情形做我們自己的計劃。」

薄瑞光並稱，一些大陸學者告訴他，台灣現在並非美中關係的頭號問題，但有些人擔憂，一旦美中解決貿易問題，台灣可能躍升為美中關係主要的刺激因素，尤其是蔡英文總統若連任的話。

另一名上海學者則說，若川普和蔡英文都連任的話，將是最糟糕的情形，將引發向下螺旋。中方專家學者批評美國的一中政策是空洞的，美國與自己的一中政策保持距離，許多挺台動作是前所未有的，危險的。

薄瑞光透露，北京的權威人士試圖傳達他們有耐心的訊息，大陸方面表示大門還沒完全關上，但有可能關上。他們表示，對蔡英文與民進黨不抱任何期望，但也不在乎誰勝選，因為重要的是政策，並非誰贏。

薄瑞光並轉述，大陸人士指出，如果蔡英文總統連任，她不可能將台灣從大陸分離出去；如果韓國瑜當選，也不可能迅速實現統一。根本性的分歧不會在短期內得到解決，但陸方有信心，也有耐心。