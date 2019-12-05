對台26條措施 購屋就業升學…福建已落實19條

福建省台港澳事務辦公室3日透露，大陸新公布的對台「26條措施」，已有19條在福建形成實踐基礎和具體案例。

中新社報導，福建省台港澳事務辦公室副主任鍾志剛介紹，在幫扶台企方面，第1條提出的台企可參與建設「四個中心」，福建已在六和機械、東南汽車等台企設立省級企業技術中心，在東南汽車、建霖等台企設立省級工業設計中心。

第6條提出支持符合條件的台灣金融機構和企業設立台資新型金融組織，福建已在龍岩市設立龍台融資擔保有限公司等。第7條提出的支持台企增加投資，福建省自2019年以來已給予台企合計2100萬元（人民幣，下同）增資獎勵。

第8條提出台企可申請擔保融資，福建省海峽股權交易中心已推出台企板塊，為台企實現融資21.34億元。第10條提出台企可同等利用出口信用保險等工具，福建省出口信用保險公司已為台企累計提供近百億美元出口業務風險保障。

第15條提出台胞可成為農民專業合作社成員，福建於2014年將台農創立的漳平永福閩台緣高山茶產銷專業合作社，培育成大陸第一家省級農民專業合作社。

在貨品通關與行業標準方面，第11條提出台灣商品採快速驗放模式，福建已有15家台灣食品生產企業取得「源頭管理、口岸驗放」實施資質。第12條提出台資企業可同等參與兩岸行業標準制修訂，福建已與台灣有關方面聯合啟動「台式烏龍茶」等兩項國家標準研製工作。

在工作生活便利方面，第13條提出擴大台青基地受惠面，廈門一品威客、廈門兩岸青年創業創客基地已獲批國家級眾創空間。第18條提出持台灣居民居住證的台胞在購房資格可享同等待遇，目前福建省各城市均已落實。

第21條提出台胞可同等參加職稱評定，福建目前引進的台灣全職教師聘任副高級職稱及以上占比超過50%。第22條提出台商子女可在大陸參加相關高職院校分類招考，福建已實施。第23條提出擴大招收台灣學生院校，目前福建已有13所高校具招收台灣學生資格。第24條提出台生可申請各類資助，福建省台灣學生獎學金，2018年來已向383名優秀台生頒發。

第25條提出歡迎台灣運動員來大陸參加體育比賽和職業聯賽，2019年有10名台灣籍青少年運動員在福建省註册，參加足球、籃球等6項目的青少年錦標賽。此外，第19條提出台胞可參與大陸文藝展演展示活動，2018年以來共35人次台灣人士參與福建15項綜藝節目製作。