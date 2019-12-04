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專家：新疆「再教育營」違背中國法律

2019-12-04 22:33德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）早在2018年初，德國的新疆問題專家鄭國恩（Adrian Zenz）就在接受德國之聲采訪時表示："對於再教育營問題，北京不會給出任何說法。這也說明這一問題是多麼棘手，畢竟毛澤東當年建立的勞教制度已經於2013年被正式取消。中國人顯然也無法為建立再教育營找到合理的借口，畢竟這已經遠遠超出了反恐的範疇。"

2018年8月開始，新疆"再教育營"的問題漸漸引起了國際社會的廣泛關注。聯合國消除歧視委員會稱，新疆的狀況"令人警覺"，因為有報道指出當地建立起了覆蓋廣泛的監控系統、維吾爾語言受到廣泛限制以及大批穆斯林民眾遭到關押。

出席聯合國相關會議的中方代表胡聯合則否認"再教育營"的存在，但他承認一些有輕微犯罪情節的人會被送進"職業培訓中心"接受教育和培訓。與此同時，新疆也出台相關法律，一邊嚴厲打擊各種形式的"極端主義"。

北京宣稱，當局采取的各項措施都是符合本國法律的。但西方專家對這一說法並不認同，柏林墨卡托中國研究中心中國法律問題專家德林豪森（ Katja Drinhausen）表示："2018年底新疆出台的打擊極端勢力的相關法規細則中，對於'具有極端主義言行'者，並沒有要長期剝奪其自由的規定。""而近期披露的中國內部文件卻顯示，新疆恰恰建立起了一種長期關押制度，相關人士通常會被關押一年。"德林豪森指出，即使按照中國的法律規定，也只能依據全國性法規實施限制人身自由的措施，這在中華人民共和國憲法、立法法以及刑事訴訟法中都有明確規定。她說："中國沒有任何法律允許出於思想改造的目的，長期剝奪相關人士的人身自由，將他們關入封閉設施。"

倫敦國王學院的法律專家皮爾森（Eva Pils)更指出，依照中國刑法第238條的規定，非法拘禁屬於犯罪行為。而"國家公職人員濫用職權實施非法拘禁"，則將面臨最高量刑的處罰。綜上所述，皮爾森認為，中國當局有關新疆"再教育營"有法可依的說法，顯然是無法自圓其說的。

官方宣傳在中國國內顯然卓有成效

德林豪森表示："中國政府之所以堅持新疆相關措施合理合法的說法，是因為他們根本不承認剝奪自由的指控。"西方媒體披露的資料使中國政府的說法不攻自破，但中國政府的宣傳顯然在國內相當有效。

德林豪森說，中國政府實施信息封鎖，使民眾無法了解新疆的真相。"當地了解實際情況的人都被明令禁止向外界傳遞信息。內部文件披露出的信息顯示，並非所有當地干部都看好官方的治疆措施。甚至有人試圖違抗上級命令而遭到懲處。"

中國政府想必會以"不得干涉內政"為由，拒絕就"再教育營"是否符合中國法律展開討論。但就國際法層面而言，情況就大為不同了。法律專家皮爾森舉例說，中國是國際反酷刑公約的簽約國，而就目前已知的信息來看，新疆再教育營及其審訊方式都明顯違反了國際反酷刑公約的規定。有鑑於此，包括英國德國在內的西方政府要求中國盡快允許"國際獨立觀察員"前往新疆實地調查，但可以想見，中國政府並不希望就此展開任何獨立調查。

本文章由德國之聲授權提供】

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