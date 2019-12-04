通過涉疆法案對貿易談判有影響？ 陸：需付出應有代價

美國會通過「2019年維吾爾人權政策法案」是否會影響第一階段中美經貿協議的達成？大陸外交部發言人華春瑩今（4日）表示，如果美方採取損害陸方利益的行為，必須要付出應有的代價。這對中美關係以及兩國在重要領域的合作不可能不產生影響。

華春瑩今在大陸外交部例行記者會上被連番問及美國會通過涉疆法案的問題，作出上述表示。至於美國總統川普稱，他不介意等到明年美國大選後再簽署中美貿易協議，華春瑩則要在場記者回憶，自從去年三月中美貿易摩擦發生以來，陸方是否有講過何時達成協議，「沒有吧」。

華春瑩說，不斷對外放風「要達成協議了」、「沒有達成協議」、「希望什麼時候達成協議」，或者「我想達成協議」、「我不想達成協議」，這些全是美方說的話。「中方沒有說過，對不對？」

華春瑩指出，陸方在經貿問題上的立場是一貫的、明確的，而且是非常清晰、有高度共識的。打貿易戰不符合任何一方利益。在全球化背景下，中美利益交融如此深厚，中美合作對世界經濟復甦增長至關重要。

華春瑩接著指出，但是，如果正常正當的願望不能得到滿足，如果面臨單邊主義、保護主義和貿易霸淩主義的欺壓，陸方別無選擇，必須要採取堅決果斷的措施捍衛陸方正當合法的權益。陸方這一立場始終是非常明確的。