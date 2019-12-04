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香港證監會出手 寬免牌照年費為市場減壓

2019-12-04 18:56聯合報 記者李仲維/即時報導

香港證監會今（4）日發布公告，鑒於當前充滿挑戰的市場環境，將寬免2020-2021年度的牌照年費，官方希望這項決定能為證券及期貨業減輕監管成本壓力。

香港證監會表示，本次寬免將讓其在2020-2021財政年度，額外少收約港幣1.175億元。

香港證監會行政總裁歐達禮表示，我們希望這項善意的舉措，可在某程度上為超過4萬7,000名持牌人及註冊人，尤其是規模較小的公司在當前經濟下行的環境下，減輕財政負擔。

今年3月25日香港證監會曾發布公告，宣布2019年4月1日至2021年3月31日的牌照年費享受寬免50%，各持牌法團（指根據香港《證券及期貨條例》第116條獲發牌以進行一類或多於一類的受規管活動的法人團體）、註冊機構、負責人員及持牌代表（包括將隸屬關係從一家持牌法團轉移到另一家法團的持牌人士）所須繳交的牌照年費，都可享有此寬減。

根據香港《證券及期貨條例》規定，所有仲介人及持牌人士，須於其牌照或註冊證明書的周年日期之後每年的同月同日，後一個月內繳付年費。未能在到期日前全數繳付年費者，須就餘額繳付附加費，以及其牌照或註冊有可能會被暫時吊銷或撤銷。

圖：和訊網
圖：和訊網
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