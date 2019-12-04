親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

網軍事件吵翻天！ 謝長廷親曝與「卡神」楊蕙如關係

香港11月經濟活動量跌幅創近21年最大 第4季GDP恐再跌

2019-12-04 18:52聯合報 記者李仲維/即時報導

經濟預測及商業諮詢機構IHS Markit今（4）日公布的調查顯示，受反送中風波及全球需求疲軟影響，香港11月商業活動正以21年來最快速度緊縮。

反送中風波持續近6個月，香港旅遊及零售等行業飽受衝擊，香港經濟十年來首度陷入衰退。

中新社報導，IHS Markit調查顯示，11月經季節調整後的香港製造業採購經理人指數(PMI)從10月的39.3，跌至11月的38.5，反映香港私營經濟陷入自2003年初SARS疫情爆發以來最嚴重衰退。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw指出，政治動盪加劇，使商業活動正以1998年7月有調查紀錄以來最快速度緊縮。綜合10月與11月的平均PMI指數來看，除非12月出現重大復甦，否則第四季GDP將跌逾5%。

香港浸會大學財務及決策系副教授麥萃才表示，PMI以50作為榮枯線，當指數大於50，代表景氣呈現擴張，反之為緊縮。38.5屬於一個比較悲觀的數字，可以預期經濟擴張活動將進一步緊縮。從行業來看，零售、餐飲和旅遊等行業受反送中風波的影響最為嚴重，但目前似乎未見緩和跡象。

麥萃才指出，香港GDP已連續兩季出現跌幅，陷入技術性衰退，相信接下來這季仍會繼續衰退，到明年上半年仍不樂觀。

香港特區政府日前公布的數據顯示，10月香港零售銷售跌幅創歷來最大紀錄，較去年同期下跌24.3%；10月訪港旅客比去年同期暴跌43.7%。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，企業對聖誕銷售表現及經濟前景看法非常悲觀，預料香港經濟短期內將持續衰退，今年全年經濟或跌1%至1.5%。

林樵基認為，企業面對的艱難情況或持續至下季，即使減租節省成本，但最大問題是生意收縮，要穩住香港經濟形勢才可改善。

香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦認為，中小企生意不足，順理成章減薪裁員，部分員工放無薪假，若12月耶誕節旺季仍看不到起色，農曆新年後可能出現倒閉潮。

業界認為，即使減租節省成本，但最大問題是生意收縮，要穩住香港經濟形勢才可改善。中...
業界認為，即使減租節省成本，但最大問題是生意收縮，要穩住香港經濟形勢才可改善。中新社資料照片
分享

香港中風

延伸閱讀

誠品年度閱讀報告 蔡康永成台港陸暢銷榜三冠王

港媒：激進主義烏克蘭人現身反送中 警方關注

香港11月PMI重挫SARS後最糟 第4季G...

港特首：須特別增強公務員青少年國家意識

相關新聞

美中新角力 新疆人權法是什麼？一文讀懂

2019-12-04 16:23

印度指責中國軍艦進入印經濟海域被驅離 陸：小題大作

2019-12-04 14:06

回擊美涉港 陸外交部：暫停審批美軍艦機赴港休整申請

2019-12-02 15:39

去年與我斷交 薩爾瓦多總統：支持中國實現和平統一

2019-12-03 20:59

美國會通過涉疆法案 陸外交部召見美駐北京外交官員

2019-12-04 19:52

香港證監會出手 寬免牌照年費為市場減壓

2019-12-04 18:56

香港保安局：反送中風波致483名警員受傷

2019-12-04 18:50

陸外交部：涉港疆問題牽制中國 痴心妄想

2019-12-04 16:30

熱門文章

這電影賣了67億 踢爆校園黑幕 驚動中南海

2019-12-04 11:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top