香港11月經濟活動量跌幅創近21年最大 第4季GDP恐再跌

經濟預測及商業諮詢機構IHS Markit今（4）日公布的調查顯示，受反送中風波及全球需求疲軟影響，香港11月商業活動正以21年來最快速度緊縮。

反送中風波持續近6個月，香港旅遊及零售等行業飽受衝擊，香港經濟十年來首度陷入衰退。

中新社報導，IHS Markit調查顯示，11月經季節調整後的香港製造業採購經理人指數(PMI)從10月的39.3，跌至11月的38.5，反映香港私營經濟陷入自2003年初SARS疫情爆發以來最嚴重衰退。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw指出，政治動盪加劇，使商業活動正以1998年7月有調查紀錄以來最快速度緊縮。綜合10月與11月的平均PMI指數來看，除非12月出現重大復甦，否則第四季GDP將跌逾5%。

香港浸會大學財務及決策系副教授麥萃才表示，PMI以50作為榮枯線，當指數大於50，代表景氣呈現擴張，反之為緊縮。38.5屬於一個比較悲觀的數字，可以預期經濟擴張活動將進一步緊縮。從行業來看，零售、餐飲和旅遊等行業受反送中風波的影響最為嚴重，但目前似乎未見緩和跡象。

麥萃才指出，香港GDP已連續兩季出現跌幅，陷入技術性衰退，相信接下來這季仍會繼續衰退，到明年上半年仍不樂觀。

香港特區政府日前公布的數據顯示，10月香港零售銷售跌幅創歷來最大紀錄，較去年同期下跌24.3%；10月訪港旅客比去年同期暴跌43.7%。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，企業對聖誕銷售表現及經濟前景看法非常悲觀，預料香港經濟短期內將持續衰退，今年全年經濟或跌1%至1.5%。

林樵基認為，企業面對的艱難情況或持續至下季，即使減租節省成本，但最大問題是生意收縮，要穩住香港經濟形勢才可改善。