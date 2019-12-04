美中新角力 新疆人權法是什麼？一文讀懂

美國眾議院3日表決通過「新疆人權法案」，究竟法案内容是什麽，香港經濟日報彙整七大重點，讓讀者快速了解事件變化及中方回應。

一、「新疆人權法案全名」

全名為《維吾爾人權政策法案》。

二、由誰提案：

法案於今年1月17日由共和黨參議員魯比奧提出，並於9月11日在美國參議院通過，眾議院則在3日以407：1通過法案。

三、法案目的：

處理新疆的嚴重侵害人權行為，包括大規模拘留中國境內的維吾爾族人和其他穆斯林少數民族。

四、參議院版本：

1.要求國務院就新疆問題設立新職

2.要求國務院每年匯報中國鎮壓新疆維吾爾族人權的情況

3.匯報內容包括「再教育營」關押人數、是否存在強迫勞動、政府監控規模，以及參與興建和經營新疆「再教育營」的中國公司等

4.要求國務卿評估能否按現行機制，如引用「馬格尼茨基法案」，制裁與新疆「大面積關押維吾爾人」做法有關的中國官員

五、眾議院版本

1.在眾院版法案的基礎上，進一步加強制裁措施

2.要求總統直接譴責中國政府踐踏穆斯林人權的行徑

3.要求總統在立法頒布後的四個月內，向國會提交一份被視為對新疆的侵犯人權行為負責或同罪的中國官員名單，包括有關的政治局委員

4.根據允許制裁全球各地侵害人權者的「馬格尼茨基法案」，扣押上述官員在美國的資產，禁止他們進入美國領土，更點名新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國要求北京關閉設在新疆的「再教育營」

5.限制出口或用於間諜或控制維吾爾族穆斯林和其他中國公民通訊或活動的設備

6.允許美國總統在認定符合國家利益的情況下放棄制裁

六、中方反應

1.國家民族事務委員會：粗暴干涉中國內政，公然踐踏國際準則，圖借所謂「新疆問題」遏制、分裂中國

2.國家反恐辦：不存在侵犯少數民族人權問題

3.外交部：美方立即糾正錯誤，阻止上述涉疆法案成法，停止利用涉疆問題干涉中國內政，中方將根據形勢發展作出進一步反應

4.全國人大外事委員會：促美國國會摒棄政治偏見，放棄對中方施壓的錯誤做法，停止對中方的無端指責，停止干涉中國內政，停止為中美關係發展和雙方反恐合作設置障礙

七、預期的反制措施