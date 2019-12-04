印度指責中國軍艦進入印經濟海域被驅離 陸：小題大作

印度海軍參謀長卡蘭比·辛格指責，中國軍艦最近進入安達曼海的印度經濟海域，遭到印度海軍驅離，印度軍方指控中國進行間諜活動。而環球時報報導，被質疑的是中國實驗1號科考船，也不隸屬中國海軍，印度小題大作。

據印度時報報導，中國軍艦9月進入印度海域進行活動。印方聲稱，該船未經印度海軍的事先許可就進入印度海域。

印度海軍參謀長卡蘭比·辛格指責舉行新聞發佈會，指出中國軍艦目前日常平均有7至8艘船隻在印度海域出現。他表示，如果要在印度海域採取任何行動，都必須通知並徵得同意。

印度軍方還指責中國軍艦在印度水域搞間諜活動。辛格在新聞發佈會上說，中國軍艦在印度洋地區存在是一個事實。並指出中國海洋調查船，已被指定用於在某些區域開展深海探礦。

印媒指出，自2008年以來，中國海軍一直在印度洋地區保持長期存在，且絕大部分是以反海盜護航編隊的形式出現。印度對於中國在該地區的影響力日益增長感到擔憂。

不過，環球時報報導，印度所指的中國軍艦其實是中國實驗1號科考船，據中科院官方網站，中國實驗1號科考船，是3000噸級入CCS船級的遠洋小水線面雙體科考船（SWATH），隸屬于中科院南海海洋所。