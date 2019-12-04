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讚澳門一國兩制 栗戰書：對港要求一樣

2019-12-04 13:34世界日報 北京4日電

栗戰書讚澳門一國兩制：對港澳要求一樣 中國新聞社
栗戰書讚澳門一國兩制：對港澳要求一樣 中國新聞社
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香港區議會選舉建制派大敗，外界盛傳，北京考慮撤換中聯辦主任王志民。不過，王志民昨天現身北京「紀念澳門基本法實施20周年座談會」。會後他受訪時表示，他與中聯辦班子一定會繼續忠實履行北京賦予其在香港的職能。

傳將被撤換 王志民現身闢謠

本月20日是澳門回歸20周年，「紀念澳門基本法實施20周年座談會」昨在北京人民大會堂舉行，全國人大常委會委員長栗戰書與主管港澳事務的國務院副總理韓正出席活動。

在香港反送中運動未歇之際，栗戰書在會上大讚澳門「一國兩制」的成功實踐，並說澳門《基本法》實踐證明，只有社會形成廣泛的國家認同，才能全面準確實施基本法。他還強調「兩制」從屬和派生於「一國」，並統一於「一國」。

栗戰書提出對落實澳門《基本法》的「四點希望」：一是嚴格依照憲法與澳門《基本法》實施治理；二為依法行使北京當局對澳門的全面管治權和高度自治權；三為繼續建立健全維護國家安全的制度機制；四是要持續加強憲法與澳門基本法的宣傳推廣。他還脫稿談及香港，指儘管是澳門基本法的座談會，但北京當局對香港、澳門的要求是同樣的，香港也要很好地領會精神。

國務院港澳辦主任張曉明也讚揚澳門把握「一國兩制」核心要義，旗幟鮮明捍衛國家主權、安全、發展利益。

此前傳出將遭撤換的中聯辦主任王志民，昨也出席座談會，並成為媒體關注焦點。王志民會後受訪說：「我本人會和中聯辦的領導班子和全體同事，繼續堅決貫徹習近平總書記的重要講話精神，尤其是最新的、在萬里之遙的巴西發表的關於『三個堅定不移』、『三個堅定支持』的重要指示精神」。

澳門北京香港

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