與台灣斷交16個月 薩爾瓦多宣布中國投資重大基建

路透報導，中國大陸將協助去年8月與台灣斷交的薩爾瓦多進行數項大型基礎建設計畫，包括興建一座體育館和一座淨水廠，顯示中國將在此區扮演更吃重的角色。

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）3日首次到中國進行國是訪問，並與中國國家主席習近平在北京人民大會堂會談。布格磊說，中國的投資代表對這個中美洲國家「堅定不移的重大合作」。

布克磊沒有透露中方具體的投資金額。

根據兩國3日公布的協議，中國將協助興建一座大型體育場館、多樓層圖書館和淨水廠。

中國也將協助薩爾瓦多打造海岸觀光景點，包括沿著衝浪城（Surf City）沙灘鋪設街道、蓋公園和設置供水系統，以及在自由港（Puerto de la Libertad ）碼頭蓋餐廳和商店。

根據新華社，習近平表示，中國將擴大進口薩國的糖、咖啡和其他特色產品，兩國也將強化在基礎建設、農業、品檢、能源、水利和科技等領域的合作，他歡迎薩爾瓦多參與建設「一帶一路」。

上述中方投資的基設計畫，為薩爾瓦多終止與台灣的外交關係、轉投北京政府懷抱的最強力訊息。在薩爾瓦多之前，巴拿馬和多明尼加分別在2017年6月和2018年5月與台灣斷交。

薩爾瓦多和中國發表聯合聲明，薩爾瓦多將「恪守一個中國的原則，堅拒任何違反此一原則的作為，以及任何形式的台獨」。