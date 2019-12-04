美眾院通過涉疆人權法 陸外交部：惡意攻擊

美國國會眾議院剛剛通過「2019年維吾爾人權政策法案」，大陸外交部立即發出聲明抗議。外交部發言人華春瑩表示，美方蓄意詆毀中國新疆的人權狀況，大肆抹黑中國去極端化和打擊恐怖主義的努力，惡意攻擊中國政府治疆政策，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政。中方對此表示強烈憤慨、堅決反對。

大陸外交部聲明指出，中方將根據形勢發展作出進一步反應，作出回擊。

華春瑩表示，涉疆問題根本不是人權、民族、宗教問題，而是反暴恐和反分裂問題。中國要正告美方，新疆事務純屬中國內政，不容任何外國干涉。美方上述法案蓄意抹黑中方反恐和去極端化舉措，只會進一步暴露其在反恐問題上的雙重標準，只會讓中國人民進一步看清其偽善面目和險惡用心。

中國政府和人民捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。美方利用涉疆問題挑撥中國民族關係、破壞新疆繁榮穩定、遏制中國發展壯大的圖謀是絕對不可能得逞的。我們奉勸美方立即糾正錯誤，阻止上述涉疆法案成法，停止利用涉疆問題干涉中國內政。中方將根據形勢發展作出進一步反應。

大陸外交部聲明指出，新疆曾經深受極端主義、暴恐活動之害。面對嚴峻形勢，新疆自治區政府依法打擊暴恐活動，同時重視源頭治理，包括積極推進去極端化工作，這些措施確保了新疆三年來未發生一起恐怖襲擊事件，受到2500萬新疆各族人民的普遍支持，也為全球反恐事業作出了積極貢獻。