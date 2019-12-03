親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

昔當家花旦兒入獄 竟爆罹癌爆肥狂瘦上下28KG

張善政槓上謝長廷：找我神救援 為何不出面說清楚

去年與我斷交 薩爾瓦多總統：支持中國實現和平統一

2019-12-03 20:59聯合報 特派記者呂佳蓉／北京即時報導

薩爾瓦多總統布克爾（左）、中共中央總書記習近平。歐新社
薩爾瓦多總統布克爾（左）、中共中央總書記習近平。歐新社
分享

中共中央總書記習近平今日接見來訪的薩爾瓦多總統布克爾。習近平稱讚布克爾有戰略眼光與歷史擔當，為維護發展中薩關係做出正確決定；布可爾則稱，薩國完全恪守一中原則，支持中國實現和平統一。

薩爾瓦多去年與我國斷交，結束77年的邦誼，此訪是斷交後，薩國總統首次訪問大陸。習近平指出，中薩建立和發展外交關係，是兩國交往史上的大事，開啟了雙方合作大門，順應歷史發展潮流，符合兩國人民根本利益。

習近平更盛讚布克爾，稱布克爾作出維護和發展中薩關係的正確決定，展現出政治家的戰略眼光和歷史擔當，並對中薩關係「大有可為、前景光明」表示贊同。

習近平強調，很多訪陸的薩爾瓦多人士表示，「來中國前，中國對他們是個謎；來中國後，他們成了中國迷」。中方願與薩國一道，在相互尊重、互不干涉內政基礎上，增進互信，擴大交往，加強合作，推動兩國關係不斷邁上新台階。

布克爾表示，薩中建交時間雖然不長，但潛力巨大，雙方有能力成為彼此的好夥伴、好朋友。他還稱，他想學習近平的治國理政經驗，致力發展長期對中友好關係，將努力實現薩中關係與其他重要雙邊關係並行不悖發展，為拉美地區其他國家樹立一個範例。薩國完全恪守一個中國原則，支持中國實現和平統一。

另外，據新華社今日發布的中薩聯合聲明，雙方一致認為，堅持一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是中薩建立和發展關係的根本前提和政治基礎，薩國將恪守一中原則，堅決反對任何悖離這一原則行為，也反對任何形式的台獨。

聯合聲明指出，薩爾瓦多支持聯合國2758號決議。薩國重申中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。薩方將恪守一個中國原則，堅決反對任何有悖這一原則的行為，反對任何形式的台灣獨立，積極支持中國政府為實現國家和平統一所作的一切努力。

習近平薩爾瓦多斷交

相關新聞

中國反制美國 環時：即將公布不可靠實體清單

2019-12-03 17:59

回擊美涉港 陸外交部：暫停審批美軍艦機赴港休整申請

2019-12-02 15:39

陸外交部大酸龐培歐 像「祥林嫂」嘮叨有毒的謊言

2019-12-03 18:23

港區議會選舉結束後 港中聯辦主任首亮相

2019-12-03 16:47

加媒：孟晚舟被捕周年住豪宅 被中國拘捕加國人吃饅頭

2019-12-03 16:30

文藝界反腐！國家一級美術師 涉違紀違法被查

2019-12-03 16:28

美艦被拒香港停靠 美軍事專家：可能增訪台意願

2019-12-03 15:35

美對港實施人權法案 林鄭月娥：影響信心

2019-12-03 13:53

中俄天然氣管道開通 危及美國經濟、戰略影響力

2019-12-03 13:51

反制美國！5家NGO為香港發聲 遭中國制裁

2019-12-03 13:50

中俄天然氣管通氣 習近平、普亭視頻連線見證

2019-12-03 13:44

香港兩大主題樂園遊人少 危機來臨園方這麼做

2019-12-03 13:33

讚澳門一國兩制 栗戰書：北京對港澳要求是一樣的

2019-12-03 13:30

中國駐英大使舌戰BBC：中國沒有監控、港府沒有失敗、新疆沒有集中營

2019-12-03 13:29

陸媒：暫停審批美軍艦機赴港休整是宣示主權戰略影響大

2019-12-03 12:37

港經濟進入嚴峻局面 林鄭月娥：短期將推第四輪紓困

2019-12-03 12:10

環時爆料 中國將反擊禁持美國外交護照者進入新疆

2019-12-03 11:13

當香港不再自由：那些文革時期偷渡來港的中國知青

2019-12-03 10:47

逃亡是唯一的選擇 70年代首部文革電影揭秘

2019-12-03 10:13

香港首位歸國學院派女導演唐書璇與她的《再見中國》

2019-12-03 09:54

陸媒：2040年美海軍總噸位將被中國超越

2019-12-03 09:17

美涉港法案 陸出手報復 習高調批美

2019-12-03 00:30

人臉辨識 陸企提新國際標準

2019-12-03 00:28

平潭直接採認台證照 5人獲陸證照

2019-12-03 00:15

台居民在台有勞保、年金 可不納大陸社保

2019-12-03 00:10

台胞 明年起可在大陸參加社保

2019-12-03 00:09

台商看參加陸社保…兩種聲音

2019-12-02 23:28

習近平：深化中俄兩國戰略協作和各領域合作

2019-12-02 20:52

回應楊恒均案 北京：健康良好沒有折磨問題

2019-12-02 19:51

習近平控美干涉中俄內部事務 威脅主權安全

2019-12-02 19:23

主權移交20周年 北京明舉行澳門基本法座談會

2019-12-02 17:54

王岐山重申不稱霸：中國是多邊主義的踐行者與捍衛者

2019-12-02 16:42

陸外交部評倫敦恐襲：若發生在中國，英美媒會報成鬥士

2019-12-02 16:20

澳門政府新團隊亮相 賀一誠：用人標準首要愛國愛澳

2019-12-02 12:32

香港經濟環境異常艱難 陳茂波料15年來首現財赤

2019-12-02 11:28

遇害烏龍 浙江訪美女教師失聯原來手機信號不穩

2019-12-02 09:50

救空汙 中俄天然氣管線今將通

2019-12-01 23:50

香港選後首周末 遊行仍爆衝突

2019-12-01 23:50

李克强與歐委會新任主席通話 深化中歐合作

2019-12-01 21:18
看更多

熱門文章

美涉港法案 陸出手報復 習高調批美

2019-12-03 00:30

林鄭宣佈：香港跟進大陸中央對美反制

2019-12-03 12:09

美艦被拒香港停靠 美軍事專家：可能增訪台意願

2019-12-03 15:35

iphone11太搶手！他們直接挖了香港通深圳的地道走私

2019-12-03 11:00

香港兩大主題樂園遊人少 危機來臨園方這麼做

2019-12-03 13:33

華為快速「去美化」 Mate 30手機完全沒用美晶片

2019-12-03 13:40

愛妻被70歲鄰居性侵！ 夫目睹怒「毆到下跪」卻反被捕

2019-12-03 18:39

陸媒曝極右翼新納粹分子已潛入香港 準備鬧事

2019-12-03 20:00

環時爆料 中國將反擊禁持美國外交護照者進入新疆

2019-12-03 11:13

中國駐英大使舌戰BBC：中國沒有監控、港府沒有失敗、新疆沒有集中營

2019-12-03 13:29

中國反制美國 環時：即將公布不可靠實體清單

2019-12-03 17:59

華為不向離職被關員工道歉 陷入公關危機

2019-12-03 13:35

CNN問怎看香港示威？ 任正非：沒研究、不知道

2019-12-03 16:46

加媒：孟晚舟被捕周年住豪宅 被中國拘捕加國人吃饅頭

2019-12-03 16:30

林鄭：香港享受多方自由 美國法案「沒有必要」

2019-12-03 13:29

中國將建300個海上移動牧場 每個牧場年產鮭魚逾6千噸

2019-12-03 15:11

陸媒：2040年美海軍總噸位將被中國超越

2019-12-03 09:17

陸反制／被制裁NGO 曾籲調查港警濫暴

2019-12-03 00:28

還記雪中的「裸跑弟」嗎？他11歲大專畢業了

2019-12-03 13:48

台胞 明年起可在大陸參加社保

2019-12-03 00:09

港15年首見財政赤字 林鄭：外憂內患

2019-12-03 00:28

母想見最後一面 失聯20年的北大博士後在美回7個字

2019-12-03 17:16

補償？勒索？華為員工不滿只拿130萬離職金 興訟被關251天

2019-12-03 16:17

中俄天然氣管道開通 危及美國經濟、戰略影響力

2019-12-03 13:51

旅客注意！香港地鐵已回復正常服務

2019-12-03 11:49

人臉辨識 陸企提新國際標準

2019-12-03 00:28

平潭直接採認台證照 5人獲陸證照

2019-12-03 00:15

去年與我斷交 薩爾瓦多總統：支持中國實現和平統一

2019-12-03 20:59

反制美國！5家NGO為香港發聲 遭中國制裁

2019-12-03 13:50

陸外交部大酸龐培歐 像「祥林嫂」嘮叨有毒的謊言

2019-12-03 18:23

華為開始生產不含美國晶片智能手機

2019-12-03 14:15

大陸社保 將開放台灣人參加

2019-12-02 23:28

中國反制香港人權法案 陸媒：只是第一波

2019-12-03 10:49

留美生變跨國軍火商 家藏大量槍械

2019-12-03 17:22

反送中抗爭未平 港作家：揭示全球極權與民主之爭

2019-12-03 18:54

中俄天然氣管通氣 習近平、普亭視頻連線見證

2019-12-03 13:44

台商看參加陸社保…兩種聲音

2019-12-02 23:28

豪宅廣告稱毗鄰濕地公園 到現場才知竟是「屍地公園」

2019-12-03 16:57

港航有救？股東海航獲國開行牽頭借出人民幣40億

2019-12-03 10:41

出入境證件認證 31省、新疆開通

2019-12-03 00:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top