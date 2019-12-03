去年與我斷交 薩爾瓦多總統：支持中國實現和平統一

2019-12-03 20:59 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 呂佳蓉 ／北京即時報導



薩爾瓦多總統布克爾（左）、中共中央總書記習近平。歐新社 分享 facebook

中共中央總書記習近平今日接見來訪的薩爾瓦多總統布克爾。習近平稱讚布克爾有戰略眼光與歷史擔當，為維護發展中薩關係做出正確決定；布可爾則稱，薩國完全恪守一中原則，支持中國實現和平統一。

薩爾瓦多去年與我國斷交，結束77年的邦誼，此訪是斷交後，薩國總統首次訪問大陸。習近平指出，中薩建立和發展外交關係，是兩國交往史上的大事，開啟了雙方合作大門，順應歷史發展潮流，符合兩國人民根本利益。

習近平更盛讚布克爾，稱布克爾作出維護和發展中薩關係的正確決定，展現出政治家的戰略眼光和歷史擔當，並對中薩關係「大有可為、前景光明」表示贊同。

習近平強調，很多訪陸的薩爾瓦多人士表示，「來中國前，中國對他們是個謎；來中國後，他們成了中國迷」。中方願與薩國一道，在相互尊重、互不干涉內政基礎上，增進互信，擴大交往，加強合作，推動兩國關係不斷邁上新台階。

布克爾表示，薩中建交時間雖然不長，但潛力巨大，雙方有能力成為彼此的好夥伴、好朋友。他還稱，他想學習近平的治國理政經驗，致力發展長期對中友好關係，將努力實現薩中關係與其他重要雙邊關係並行不悖發展，為拉美地區其他國家樹立一個範例。薩國完全恪守一個中國原則，支持中國實現和平統一。

另外，據新華社今日發布的中薩聯合聲明，雙方一致認為，堅持一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是中薩建立和發展關係的根本前提和政治基礎，薩國將恪守一中原則，堅決反對任何悖離這一原則行為，也反對任何形式的台獨。

聯合聲明指出，薩爾瓦多支持聯合國2758號決議。薩國重申中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。薩方將恪守一個中國原則，堅決反對任何有悖這一原則的行為，反對任何形式的台灣獨立，積極支持中國政府為實現國家和平統一所作的一切努力。