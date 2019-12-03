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陸外交部大酸龐培歐 像「祥林嫂」嘮叨有毒的謊言

2019-12-03 18:23聯合報 記者許依晨／即時報導

大陸外交部發言人華春瑩。圖／取自大陸外交部官網
大陸外交部發言人華春瑩。圖／取自大陸外交部官網
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對於近日美國國務卿龐培歐稱，華為涉嫌在一些國家從事間諜活動，特別點名竊取德國、英國等國的知識產權，對此，中共外交部發言人華春瑩今天以魯迅小說中的人物「祥林嫂」作為比喻，稱龐培歐的行為舉止非常像祥林嫂，她稱，祥林嫂嘮叨一些無害的廢話，而龐培歐叨嘮的，都是有毒的謊言。

央視報導，華春瑩在例行記者會上表示，魯迅小說《祝福》中的祥林嫂，總是喋喋不休地嘮叨著同樣的話題，「我看蓬佩奧(龐培歐)先生現在的行為舉止，非常像祥林嫂。只不過祥林嫂嘮叨的是一些無害的廢話，而蓬佩奧先生叨嘮的，都是有毒的謊言。 」

另一方面，中共外交部昨日宣布制裁美國多間「支持反中亂港」非政府組織，日媒今日追問涉事NGO具體如何支持反中亂港分子？華春瑩回應稱，如果關注香港局勢的報導，應該可以看到大量有關揭露MED（美國國家民主基金會）等非政府組織參與策劃、組織、實施在香港極端暴力活動的報導。

她說，大量的事實和證據已經表明，「美國國家民主基金會」等非政府組織為反中亂港分子提供資金、物資及組織培訓等方面的支持，極力教唆他們從事極端暴力犯罪行為，煽動「港獨」分裂活動，對當前香港亂局負有重大責任，重申這些組織理應受到制裁，必須付出應有的代價。

華春瑩續說，由於時間原因而不能詳列，「因為如果要我羅列，可能半小時都是不夠的」，她很樂意盡快與提問媒體單獨聊一下，她可以詳細做介紹。

龐培歐華春瑩香港華為

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