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加媒：孟晚舟被捕周年住豪宅 被中國拘捕加國人吃饅頭

2019-12-03 16:30世界日報 中國新聞組／北京3日電

華為財務長孟晚舟。美聯社
華為財務長孟晚舟。美聯社
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加拿大環球郵報2日在報導華為財務長孟晚舟發表被捕周年感言時指出，相對於孟晚舟在保釋期間可住豪宅、自由撰文，中國在孟被捕後拘捕的兩名加拿大人，至今每月僅可接受加國領事當局探視30分鐘。此外，中國外交部2日也要求加拿大認真對待中方的嚴正立場和關切，及早釋放孟晚舟。

環球郵報報導，去年12月在過境溫哥華因美國提出引渡要求而遭拘捕的孟晚舟，目前住在1300萬美元的豪宅中，定期有親友及華為員工造訪，她可以自由撰文，且有法律團隊協助她對抗美國的引渡案。

中方在孟晚舟被捕後不久，以涉嫌「為境外刺探國家祕密和情報」為由，逮捕加國前外交官康明凱及商人史佩弗，批評者稱此為「人質外交」。

目前兩名加國人仍遭中方拘禁，每月僅可接受加國領事當局探視30分鐘。在兩人被捕後幾個月期間，他們被單獨監禁，且監禁處看不到室外景象，室內照明始終開著，訊問時間最高達一天八小時。

報導引述曾待過中國拘留所者的敘述指出，中方拘留設備簡陋，被拘者吃的是稀玉米粥、白饅頭，入廁及洗澡皆無隱私。

另據中央社報導，在遭到拘押屆滿一年之際，孟晚舟1日發出題為「你們的溫暖是照亮我前行的燈塔」的公開信，感謝包括加拿大法庭工作人員在內的各方人士，並說「苦難把歲月拉長」。

對於孟晚舟案，中國外交部發言人華春瑩在記者會回應媒體時，再次表示這是一起嚴重的政治事件；並指責美加兩國濫用雙邊引渡條約，對中國公民任意採取強制措施，嚴重侵犯中國公民的合法權益。

華春瑩說，「我們再次強烈敦促加方認真對待中方嚴正立場和關切，以切實舉措糾正錯誤，及早釋放孟晚舟女士」。

孟晚舟加拿大華為

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