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美艦被拒香港停靠 美軍事專家：可能增訪台意願

2019-12-03 15:35聯合報 記者許依晨／即時報導

美國總統川普簽署國會通過的「香港人權與民主法案」後，中方揚言暫緩審批美國艦船和軍機停靠香港的申請。美國軍事專家、國際評估與戰略中心資深研究員費舍爾（Richard Fisher）指出，中國政府拒絶美艦停靠的決定，可能將刺激美艦前往台灣的意願。

美國之音報導，對於中國政府暫緩審批美國艦船和軍機停靠香港的申請決定，費舍爾指出，中國此舉凸顯兩點，一是美中兩軍關係很脆弱，二是，美國和台灣軍事交流可能提升。

報導指出，他認為，中國決定禁止美國海軍軍艦訪問香港很可能只會凸顯，以美中兩軍接觸為媒介改善美中關係是不可靠的，同時也將突顯，美國需要尋找更加可靠的補給港口。

他稱，眾所周知，華盛頓存在強烈支持美國軍艦開始訪問台灣的呼聲，中國政府這項決定可能產生的影響，是進一步提高美國向台灣派遣艦船的願望。

報導也引述美國霍夫斯特拉大學法學教授古舉倫（Julian Ku）所言，他則認為「影響將很小」，不過，美國從來也沒有真正依靠香港；影響是有的，美國也從來沒有把香港視為不可或缺的地方。他稱，「美國有能力處理這樁區區小事」。

美艦暫時被拒停靠香港，是否會影響美國艦船在南中國海的戰略行動？費舍爾說，美國海軍等軍種已經可以自由地進入南中國海，中國的領土聲索不會阻止美國海軍合法進入南中國海，也不會阻止美國海軍訪問和停靠美國在南中國海的盟國港口，例如菲律賓等。

海軍官方粉絲專頁披露，「昌斯洛維爾」 號（Uss chancellorsvill...
海軍官方粉絲專頁披露，「昌斯洛維爾」 號（Uss chancellorsville）在11月12日在台灣海峽例行過境。圖／美國海軍官方粉絲專頁
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