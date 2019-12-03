香港兩大主題樂園遊人少 危機來臨園方這麼做

2019-12-03 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／即時報導



反送中示威持續近半年重創香港旅遊業，訪港旅客大跌逾4成，香港兩大主題樂園首當其衝。香港迪士尼樂園將不定時推出多項門票、酒店、餐飲優惠吸客；香港海洋公園也將透過開源節流措施，應對不知何時結束的市場危機。

綜合港媒報導，12月2日下午3點半，香港迪士尼樂園的巡遊表演，由人山人海圍觀變成無人遮擋觀賞；遊樂設施幾乎可「任玩」，輪候時間由5至20分鐘不等；餐廳也顯得冷清，用餐無須先占位。

迪士尼樂園多項活動也受示威衝突影響，包括原定於12月舉行的周杰倫個唱將會延期，月底除夕夜倒數派對取消。

香港迪士尼樂園表示，樂園連同香港旅遊界，因近期事件而受到影響，樂園將密切留意市場最新情況及不時推出多項門票、酒店、餐飲優惠，期待並歡迎來自世界各地的賓客到訪。

香港老字號樂園「香港海洋公園」近月也面臨嚴峻挑戰，海洋公園首任華人行政總裁李繩宗直言，影響不知什麼時候結束，更估計復原時間較長。

李繩宗指出，在過去10多年，除香港迪士尼，亞洲區不斷有主題公園落成，大陸的主題公園與水族館就由約10間急升至逾200間，競爭非常激烈；而現在社會事件令公園的營運嚴峻，但仍須繼續籌劃加強，才能保持競爭優勢。

李繩宗稱，公園近期進行優惠推廣，也部署新項目及推廣，加快引入包括印度、東南亞等新客源。他還強調不會放棄大陸市場，特別是中產人士，他們對休閒娛樂的需求龐大。