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香港兩大主題樂園遊人少 危機來臨園方這麼做

2019-12-03 13:33聯合報 記者許依晨／即時報導

反送中示威持續近半年重創香港旅遊業，訪港旅客大跌逾4成，香港兩大主題樂園首當其衝。香港迪士尼樂園將不定時推出多項門票、酒店、餐飲優惠吸客；香港海洋公園也將透過開源節流措施，應對不知何時結束的市場危機。

綜合港媒報導，12月2日下午3點半，香港迪士尼樂園的巡遊表演，由人山人海圍觀變成無人遮擋觀賞；遊樂設施幾乎可「任玩」，輪候時間由5至20分鐘不等；餐廳也顯得冷清，用餐無須先占位。

迪士尼樂園多項活動也受示威衝突影響，包括原定於12月舉行的周杰倫個唱將會延期，月底除夕夜倒數派對取消。

香港迪士尼樂園表示，樂園連同香港旅遊界，因近期事件而受到影響，樂園將密切留意市場最新情況及不時推出多項門票、酒店、餐飲優惠，期待並歡迎來自世界各地的賓客到訪。

香港老字號樂園「香港海洋公園」近月也面臨嚴峻挑戰，海洋公園首任華人行政總裁李繩宗直言，影響不知什麼時候結束，更估計復原時間較長。

李繩宗指出，在過去10多年，除香港迪士尼，亞洲區不斷有主題公園落成，大陸的主題公園與水族館就由約10間急升至逾200間，競爭非常激烈；而現在社會事件令公園的營運嚴峻，但仍須繼續籌劃加強，才能保持競爭優勢。

李繩宗稱，公園近期進行優惠推廣，也部署新項目及推廣，加快引入包括印度、東南亞等新客源。他還強調不會放棄大陸市場，特別是中產人士，他們對休閒娛樂的需求龐大。

李繩宗指，海園即將推出多項新項目，除聖誕節慶活動外，還有全新機動遊戲會在近日登場，夜間燈光匯演「光影盛夜」融入水幕投影及煙火特效，將在2020年1月問世，另外，公園還將引入新動物狐獴及象龜。

反送中使訪港遊客驟減，香港迪士尼收入大受影響。 圖／聯合報系資料照片
反送中使訪港遊客驟減，香港迪士尼收入大受影響。 圖／聯合報系資料照片
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香港迪士尼海洋公園

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