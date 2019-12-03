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中國駐英大使舌戰BBC：中國沒有監控、港府沒有失敗、新疆沒有集中營

2019-12-03 13:29商業周刊 張庭瑋／商業周刊

中國駐英大使劉曉明。法新社
中國駐英大使劉曉明。法新社
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摘要

1. 中國駐英大使劉曉明日前接受BBC專訪，指中國不是沒有民主，而是中國的民主「有自己的特色」，還說中國人民都很幸福自由。

2. 針對香港議題，劉曉明依然力挺港警對「暴徒」嚴正執法，並稱林鄭執政沒有失敗。

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「在中國，人民是很自由、很幸福的。難道你沒有感受到嗎？」中國駐英大使劉曉明，日前接受英國廣播公司BBC節目《HARDtalk》訪問，面對主持人一連串關於中國人權以及民主的尖銳提問，他逐一反駁。

《HARDtalk》是BBC的旗艦訪談節目，傳播至全球2百多個國家和地區的4億觀眾，多國政要名流曾接受該節目訪問。此次專訪，劉曉明還回應了香港和新疆的問題，整場訪談唇槍舌戰，火藥味十足。

中國不是沒有民主，中國的民主有「自己的特色」

BBC主持人Stephen Sackur詢問中國人權問題，提出中國政府害怕異議份子發聲，還有許多政治犯。劉曉明則表示，中國既不怕不同意見，也沒有政治犯，入獄服刑的人都是因為「違反中國法律」。

但主持人並不認同劉曉明的解釋，再次指出中國內部不容許任何反對共產黨的異議人士存在，且中國政府在 14 億人口的大國內佈置了大量的監視器，人均數量達到每兩個人就有一支，高度監控人民的思想和行動。

對於這番質疑中國布下「天網」的言論，劉曉明先是回擊英國的監視器也很多，後則回問主持人是否去過中國，並表示中國人民是很幸福自由的，隨處可見人民的笑臉。劉曉明還重申，任何社會都會有人不滿，中國人民也有自己的管道可以表達怨言。

「中國沒有街頭政治，不代表沒有民主，外界不能用自己的標準來評判，因為中國的民主有自己的特色。」劉曉明強調。

不該過份解讀區選結果，仍有4成投建制派，林鄭做得很好！

對於香港議題，主持人提到，香港人民透過11月 24 日的區議會選舉，表達了對特區政府的不滿，並向北京政府傳達民主的意念，這與中國多次對外宣稱「香港沈默的大多數並不支持民主運動」恰恰相反。主持人也批評，港警多次近距離朝示威者開槍，持續的衝突加上區選結果，顯示香港特首林鄭月娥的執政失敗。

首先對於區選結果，劉曉明認為，任何國家，只要在動盪的時局和經濟放緩的背景下，當政者總是容易失去選票，而這些都歸咎於暴力犯罪分子。他更指出建制派候選人受到騷擾，甚至有「黑色恐怖」，導致一些選民無法前往投票站投票。劉也提出，媒體不應過度解讀民主派取得「壓倒性勝利」，因為從得票率上看，有4成的選民是把票投給建制派。

至於港警濫暴，劉曉明先以「紀律最嚴明、最專業、最文明」的警隊來形容港警，並表態支持香港警方對「暴徒」嚴正執法，指警察開槍是「自我防衛」。劉曉明也力挺，林鄭在香港的執政並沒有失敗，她竭盡全力，撤銷了逃犯引渡條例，亦多次與民眾對話，可惜外部勢力在幕後操縱、激進暴徒不斷破壞對話，最後強調北京大力支持香港政府。

新疆集中營是「假新聞

國際媒體日前揭露數百頁文件，報導中共在新疆監控、壓迫維吾爾族人，將百萬維族人關進集中營。劉曉明對主持人提問新疆集中營，指那是「有人精心製造的假新聞」，他說上世紀90年代至2016年的新疆宛如戰場，「2014年每三天就發生兩起恐不攻擊」，經中國整治後才讓新疆平靜下來，已多年沒發生恐攻。外傳新疆當局大規模採購警棍、手銬、辣椒水等，他駁斥是「一派胡言」。

整場訪談，劉曉明的回應可說是充滿了「中國官場特色」，與外界的理解大異其趣。

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

香港特首新疆港警BBC集中營林鄭月娥香港選舉維吾爾假新聞

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