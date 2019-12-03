中俄天然氣管道開通 危及美國經濟、戰略影響力

2019-12-03 13:51 世界日報 中國新聞組／北京3日電



世界最大的天然氣出口國和世界最大的燃料消費國加強能源合作，通往中國北方的俄羅斯西伯利亞天然氣管道2日正式開通，達到中俄合作新高度。這不僅是兩國間前所未有的基建工程，也是重要的政治成就。

彭博社報導，俄羅斯天然氣通過中俄東線天然氣管道開通是俄羅斯總統普亭把重心靠向中國的標誌。華爾街日報說，這個天然氣管道項目是俄中夥伴關係的證明，對美國的經濟和戰略影響構成挑戰。

長達3000公里的天然氣管道將把西伯利亞東部豐富天然氣產地同中國連接，滿足中國巨大而且加速增加的能源需求，同時加強了美國的兩大戰略對手俄羅斯和中國之間的物理聯繫。

俄羅斯同西方關係惡化後，開始加強同亞洲經濟發展迅速的亞洲國家積極發展關係。

俄羅斯天然氣工業股份公司同中國石油天然氣集團公司在2014年簽署了價值4000億美元的合同，俄方將在30年間每年向中國輸送380億立方米的天然氣。

俄羅斯開通了向東輸送天然氣的重要通道會進一步促進俄中的經濟和政治合作，同時也加強了俄羅斯在同歐洲天然氣談判的籌碼。彭博社分析認為，因為俄羅斯有了向東輸送天然氣的渠道，歐洲可能就需要付出高價才能保證來自俄羅斯的供應。