中俄天然氣管通氣 習近平、普亭視頻連線見證

2019-12-03 13:44 世界日報 中國新聞組／北京3日電



中國國家主席習近平2日在北京和俄羅斯總統普亭視頻連線，共同見證中俄東線天然氣管道投產通氣儀式。這一總價超過4000億美元（約2.8兆人民幣）、全長逾8000公里的「世紀工程」，將在未來30年把超1兆立方米天然氣引進中國。習近平指出，東線天然氣管道投產通氣，既是重要階段性成果，更是新的合作起點。普亭表示，該項目的投產，將有助落實在2024年將俄中雙邊貿易額提升至2000億美元的雙方共識。

新華社報導，連線後，習近平通過視頻和正在俄羅斯黑海沿岸度假勝地索契的普亭互致問候。習近平對管道投產通氣表示熱烈祝賀，向兩國廣大建設者致以衷心感謝。

據報導，習近平指出，東線天然氣管道是中俄能源合作的標誌性項目，也是雙方深度融通、合作共贏的典範。2014年，他和普亭見證了雙方簽署項目合作文件。五年多來，兩國參建單位密切協作，廣大工程建設者爬冰雪、戰天鬥地，高水平、高質量完成建設任務，向世界展現了大國工匠的精湛技藝，展示了中俄合作的豐碩成果。投產通氣既是重要階段性成果，更是新的合作起點。雙方要打造平安管道、綠色管道、發展管道、友誼管道，全力保證管道建設和投運安全可靠，促進管道沿線地區經濟社會可持續發展。

報導指出，習近平強調，今年是中俄建交70周年，他和普亭共同宣布發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，一致決定繼續將發展中俄關係作為各自外交優先方向，堅定不移深化兩國戰略協作和各領域合作。當前，中俄兩國都處於國家發展的關鍵時期，中俄關係邁入新時代。希望雙方再接再厲，打造更多像東線天然氣管道這樣的拳頭項目。

據報導，普亭表示，俄中東線天然氣管道投產通氣具重大歷史意義，將使兩國戰略協作達到新高度，也有助落實雙方在2024年將俄中雙邊貿易額提升至2000億美元的共識。