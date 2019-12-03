反制美國！5家NGO為香港發聲 遭中國制裁

2019-12-03 13:50 世界日報 中國新聞組╱北京3日電



針對美國總統川普簽署香港人權法案，外媒披露，中美兩國正在洽談的貿易協議受此影響，已被擱置。與此同時，中國外交部2日宣布對5家非政府組織(NGO)實施制裁，但未說明制裁的具體內容。然據中國境外非政府組織境內活動管理法，涉資助政治活動、危害國家安全或損害國家利益等，可吊銷登記，或對責任人追究刑事責任；被吊銷者，五年內不得在中國設立機構。

此外， 中國公安部門可將涉事境外非政府組織列入不受歡迎名單。境外人員違法，有關機關可依法限期出境、遣送出境或驅逐出境。

本報系聯合報報導，北京2日宣布對5家非政府組織實施制裁，這五家包括：美國國家民主基金會、美國國際事務民主協會、美國國際共和研究所、人權觀察、自由之家。

BBC報導，人權觀察成立於1978年，據其網站簡介，該組織資金來源為全球的基金或個人捐款，不接受直接或間接的政府資助。在反送中運動期間，「人權觀察」曾多次發表聲明，要求港府調查港警濫用暴力的指控，並批評禁蒙面法等。

自由之家主要經費來自美國政府，根據該組織的年報，2016年有86%的經費是來自美國政府。今年8月，自由之家曾發表報告審視香港人權情況，並建議美國國會及政府高層持續為香港發聲，通過「香港人權與民主法案」，禁止向香港輸出美國製的保安設備等。

美國國家民主基金會經費主要來自美國國會通過的年度撥款，而美國國際事務民主協會、美國國際共和研究所則是美國國家民主基金會主要資助與推動的組織。中國官媒經常指責美國國家民主基金會是「反華組織」，並點名該基金會2014年介入香港占領運動。

另據路透引述美國媒體Axios指出，接近川普談判團隊的消息人士表示，中美談判擱置原因還包括中國國家主席習近平的內政情勢，需要一段時間平靜下來。

美國國會上月通過「香港人權與民主法案」並迅速送交白宮，川普於11月27日簽署法案，中方強烈譴責美國干涉內政。

Axios指出，熟知談判內情的美方消息來源上周原本表示，美中第一階段貿易協議可望敲定，但現在看來，這不是過於樂觀，就是高興得太早。消息來源透露，第一階段的協議可能最早也要等到年底才能實現，預料川普會延後原定於12月15日對中國商品加徵關稅的計畫，好讓協議有轉圜餘地。