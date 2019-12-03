陸媒：暫停審批美軍艦機赴港休整是宣示主權戰略影響大

2019-12-03 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ／即時報導



大陸暫停審批美軍艦機赴港休整，反制美國奏效？北京日報時政新媒體長安街知事分析，除了宣示對香港主權，也是對美國霸權主義行徑有針對性的強力回擊。

分析指出，香港作為中國的特別行政區，有關國防和外交事務直接由中央政府負責。香港《基本法》第126條明確規定：外國軍用船隻進入香港特別行政區須由中央人民政府特別許可。

所以，是否批准美軍艦機在香港停靠，完全是中國可以直接做出決定的事，也是宣示中國主權範圍內的事。

分析並指，拒絕美軍艦機休整 實際上是中國對美國霸權主義的有力回擊。中國每一次拒絕美軍艦機靠港的申請，都與中美關係的起伏波動有關。境外的軍事和外交觀察家也一直把美軍艦機能否訪港視為中美關係的寒暑表。

而美軍艦機代表著美國的軍事力量，是美國超級大國的象徵，是霸權主義的拳頭和底氣。在如今特殊的形勢下，中國直接拒絕美軍艦機停靠休整的意義，不僅停留在對其實際影響上，還是對美國霸權主義行徑更有針對性、更富有意義的強力回擊。

長安街知事報導，實際上，美國海軍在亞洲還有其它港口可以進行休整補給，如日本、韓國、菲律賓、新加坡、馬來西亞等，但美軍偏愛香港，有時候中國拒絕，美軍還會再次申請，這是為什麼呢？因為美國大兵非常喜愛香港。喜歡消遣娛樂的美國大兵往往一上岸就直奔灣仔，買點中國絲綢和便宜的商品，然後泡在酒吧裡消磨時光。

此外，美海軍艦船在停靠香港的航線上，還有一個重要特點就是大多航經台灣海峽，以表明臺灣海峽屬國際航道，美艦可以自由航行的立場。

分析指出，美國通過在香港及亞洲其它港口之間的防務合作協定，不僅為美軍艦艇平時的補給、休整找到了歸宿，而且也為戰時的「准入」打下了基礎，可謂用心良苦。分析認為，暫停審批美軍艦機赴港休整因此對美方的實際影響及戰略影響都是極大的。