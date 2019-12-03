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港經濟進入嚴峻局面 林鄭月娥：短期將推第四輪紓困

2019-12-03 12:10聯合報 記者許依晨／即時報導

香港特首林鄭月娥指出，香港經濟進入嚴峻局面，預計失業率會上升，香港政府短期內會推出第四輪紓困措施，撐企業保就業。

綜合明報、香港01報導，林鄭月娥今日上午出席行政會議前見媒體，林鄭月娥表示，近日多項經濟數據顯示，香港經濟進入嚴峻局面，包括10月零售數字按年下跌24.3%，預期失業率會上升，政府短期內會推出第四輪紓困措施，她已經要求各司局長除了遏止暴力外，亦要以紓困角度，協助業界解決困難，措施詳情由財政司司長陳茂波公布。

她表示，政府在8月、9月及10月先後推出三輪紓困措施，動用200億元（港幣）為市民解困，雖然將出現財政赤字，如今正好用過去積聚的盈餘來為市民解困。她並指出，紓困措施仍會是針對性，視乎企業或界別面對的困難而推出相應措施。

林鄭月娥說，香港目前面對外憂內患，外憂是中美貿易糾紛及外圍經濟不穩定，內患是本港近半年的社會動蕩。而周末期間又再出現暴力場面，對於經濟復甦是「淋冷水」，故此遏止暴力仍是首要任務。

至於美國通過人權法案，她說，港府表示強烈反對，批評是無必要亦無理據。她還指出，港人在多方面享有高度自由，反問港人哪一方面的自由受磨損，並稱由一個外國政府以自身法例來干涉香港事務令人遺憾，「中方制裁美國非政府組織屬外交事務，特區政府會按中央要求配合和跟進」。

香港特首林鄭月娥。（新華社）
香港特首林鄭月娥。（新華社）
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香港特首林鄭月娥

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